Onde obter ajuda para declarar o imposto de renda de graça

O prazo para a declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) 2022 começou nessa segunda-feira (7). A declaração é obrigatória para quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 ou R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou isentos em 2021.

A declaração deve ser enviada para a Receita Federal vai até o dia 29 de abril.

Para auxiliar os contribuintes que ainda têm dúvidas, algumas iniciativas oferecem o serviço da realização da declaração de forma gratuita.

UFC

Pelo programa de extensão Educação Fiscal e Cidadania – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), a Universidade Federal do Ceará (UFC) atende contribuintes com receita bruta anual de até R$ 50 mil de forma gratuita, além de estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos da UFC.

O serviço é realizado pelos estudantes do curso de Ciências Contábeis da universidade, orientados por professores.

O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 12h, e das 13h30min às 17h30min. Com o início do semestre letivo previsto para o dia 16 de março, os atendimentos devem começar a partir deste dia. Mais informações em nafufc@gmail.com

Documentos necessários

declaração de Imposto de Renda do ano anterior (caso tenha declarado)

comprovante de rendimento emitido pela empresa em que trabalha ou, no caso de trabalhadores autônomos, documentos como comprovante de recebimento de aluguéis, recibos emitidos à pessoa física, entre outros;

extratos bancários para fins de Imposto de Renda (conta-corrente, poupança, aplicações financeiras com valor superior a R$ 140,00), além do número do CNPJ da instituição bancária correspondente;

comprovantes de despesas médicas e escolares pessoais e de dependentes (cursos de idiomas não são considerados);

cópias do CPF, título de eleitor e comprovante de endereço;

cópia do CPF de dependentes de qualquer idade;

para quem possui bens, data de aquisição e área do imóvel, além do número de registro no cartório, e número do RENAVAM de eventuais veículos;

quem, em 2020, adquiriu ações na Bolsa de Valores precisa declarar os investimentos efetuados.

Unifor

A Universidade de Fortaleza também conta com um programa de extensão Educação Fiscal e Cidadania – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) voltado para o auxílio a serviços de orientação sobre como emitir CNPJ, preenchimento da declaração do IRPF e regularidade de CPF.

O atendimento ocorre presencialmente, às segundas-feiras (de 9h às 11h) e às quartas-feiras (de 7h30 às 9h30), e remotamente em horário comercial pelo email naf@unifor.br

O contribuinte deve agendar previamente o atendimento pelo telefone do NAF (3477.3193). O programa conta com duas professoras e 10 alunos voluntários.

A coordenadora do programa e professora Anna Beatriz Maia, do curso de Ciência Contábeis, explica que, por conta da pandemia, a capacidade de atendimento presencial está reduzida.

"Não elaboramos as declarações ou guardamos qualquer informação dos cidadãos, mas prestamos orientação e auxiliamos a sua elaboração. Inclusive, com capacitações e treinamentos abertos ao público, basta acompanhar as redes sociais", pontua.

Documentos necessários

Recibo e a declaração do ano anterior;

Documentos pessoais do declarante: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência;

Lista de dependentes com os números de CPF;

Informes de rendimentos fornecidos por todas as fontes pagadoras;

Informes sobre saldos e rendimentos fornecidos pelas instituições bancárias;

Comprovantes dos rendimentos recebidos de pessoa físicas, como trabalhos não assalariados, aluguel, pensão alimentícia;

Comprovante de apuração mensal do Carnê-leão e dos DARF'S (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) pagos;

Dados de compra e venda de imóveis, veículos e outros bens adquiridos ou vendidos no ano anterior;

Comprovantes de despesas com: escolas, faculdades, médicos, dentistas, clínicas, hospitais, exames laboratoriais e radiológicos, aparelhos e próteses ortopédicas, planos de saúde no Brasil (Juntamente com identificação do titular da declaração ou dos dependentes).

Uece

Outra opção de atendimento gratuito é Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), composto por estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis.

Além das orientações para declaração de IRPF, o NAF trabalha com os mais diversos assuntos relativos à área contábil, durante todo o ano, sempre sem custo algum para os interessados.

O atendimento presencial acontece a partir da próxima semana, no Campus do Itaperi. Horário de funcionamento será divulgado nos próximos dias.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos do NAF: naf.atendimento@uece.br / (85) 3101.9755