Onda de calor provoca consumo recorde de energia em setembro; veja dicas para economizar

O cearense já convive diariamente com as altas temperaturas e está habituado a driblá-las, mas a atual "onda de calor" pode tornar o uso de ventiladores e de ar-condicionado, cada vez mais, inevitável. Consequentemente, a maior utilização de energia elétrica pode pressionar o orçamento das famílias no Ceará.

Para se ter ideia, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o fenômeno deve aumentar em 5,8% o consumo em todo o País. No Nordeste, a alta prevista é de 4,2%.

Assuntos relacionados

“A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. Em termos de operação e atendimento da demanda seguimos preparados para atender a sociedade brasileira. O sistema é robusto, seguro e o cenário é favorável”, afirma Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS.

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, pondera ser difícil reduzir o uso de equipamentos diante das condições climáticas, mas considera ser viável buscar formas de economizar por meio de mais eficiência.

Assim, é possível melhorar e diminuir o uso de alguns itens. "O mais importante é ter cuidado com o uso excessivo de alguns eletrodomésticos. Sabemos que alguns aparelhos acabam elevando um pouco mais o custo da energia”, observa.

Dentre as medidas, estão acumular roupas para lavar e passar apenas uma vez por semana. “Dessa forma, o consumidor não fica ligando e desligando os aparelhos, aumentando o consumo. Quando não há eficiência, acaba-se utilizando as ferramentas à disposição de maneira errada”, explica.

Assuntos relacionados

Outra sugestão para economizar é utilizar janelas abertas para luz e ventilação natural durante o dia. Para Almeida, os consumidores que já sofrem com o custo elevado devem avaliar fontes mais econômicas, como a solar.

“É uma energia limpa, sustentável, de instalação simples e rápida. Além trazer um grande impacto para o meio ambiente, tem uma baixa necessidade de manutenção e reduz os gastos”, enumera.

ONS prevê aumento de carga de energia devido às altas temperaturas

Segundo o boletim do Programa Mensal de Operação (PMO), da ONS, a semana entre 23 e 29 de setembro deve registrar expansão na demanda de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) e em todos os subsistemas.

Conforme o órgão, a elevação das temperaturas médias, fenômeno registrado nas principais cidades brasileiras, justifica esse comportamento.

Para o sistema, a perspectiva de crescimento é de 5,8% (75.234 MWmed). Nos submercados, a aceleração mais expressiva é do Norte, com 10,6% (7.707 MWmed), situação também relacionada à retomada de atividades de consumidor livre da região.

O Sudeste/Centro-Oeste deve registrar avanço de 6,1% (42.756 MWmed), seguido pelo Nordeste, com 4,2% (12.350 MWmed), e pelo Sul, com 3,8% (12.421 MWmed). Os percentuais comparam os resultados para o final de setembro de 2023, ante o mesmo período do ano passado.

Os níveis estimados de Energia Armazenada (EAR) para o final de setembro se mantêm acima de 70% em três submercados, conforme verificado em todas as revisões do mês corrente.

O período tipicamente seco está próximo do encerramento, o que torna os resultados mais relevantes. A EAR mais elevada deve ser verificada no Sul (85,2%). As demais projeções são: Norte (73,7%), Sudeste/Centro-Oeste (72,6%) e Nordeste (67,2%).

VEJA 30 DICAS DA ENEL DE COMO ECONOMIZAR ENERGIA

Ar-condicionado

Esse equipamento é considerado atualmente o grande vilão do consumo de energia, principalmente nos períodos mais quentes, por ficar ligado por muitas horas.

Ao utilizar os equipamentos, a recomendação é fechar as janelas e portas para evitar que o aparelho use mais o motor para gelar o ambiente;

Evite usar o ar-condicionado em temperaturas muito baixas, como 18ºC. Essa temperatura pode nunca ser alcançada pelo equipamento e fazê-lo funcionar em potência máxima o tempo todo, gastando muita energia. Temperaturas próximas à 24ºC já podem dar o conforto térmico adequado ao ambiente;

Desligue o aparelho se for ficar ausente do ambiente por um período superior a 1 hora;

Lembre-se de limpar o filtro com frequência e fazer a limpeza das grades condensadora e evaporadora dos equipamentos;

De preferência aos equipamentos com selo PROCEL categoria “A”, que são os mais econômicos do mercado;

Ao comprar o equipamento, dê preferência aos modelos com a tecnologia inverter, que podem trazer uma economia de até 40% em relação aos modelos tradicionais;

Adquira modelos com a capacidade adequada ao tamanho do ambiente. Consulte um técnico para escolher o modelo mais adequado para o local onde será instalado;

Ao instalar, evite a incidência direta de sol no aparelho para não forçar o uso do motor e aumentar o consumo de energia.

Iluminação

Aproveite a luz natural e abra as janelas e cortinas durante o dia, melhorando a ventilação do ambiente e diminuindo o uso de lâmpadas;

Para paredes e tetos, dê preferência às cores claras, que refletem melhor a luminosidade;

Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem de 60% a 80% menos energia;

Outra vantagem da lâmpada LED é a de esquentar menos o ambiente, o que reduz o uso de sistemas de refrigeração para o controle de temperatura.

Geladeiras

Não abra a porta sem necessidade e, caso abra, não deixe a porta aberta por muito tempo;

Verifique se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função. Problemas na vedação aumentam o consumo de energia, uma vez que a porta não está fechando de forma correta;

Faça a limpeza periódica da grade de troca de calor na parte traseira da geladeira, sempre com o equipamento desligado e seguindo as recomendações do fabricante. Com o passar do tempo essa grade pode acumular gordura e sujeira e dificultar a troca de calor, aumentando o consumo de energia;

Nunca utilize a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos.

Máquinas de lavar e secar

Para otimizar o consumo de energia, utilize a capacidade máxima das máquinas de lavar e secar;

Nas máquinas de lavar, fique alerta à quantidade de sabão, evitando repetir a operação de enxágue;

Para os equipamentos com a função água aquecida, a distribuidora recomenda não usar esse recurso;

Nos dias mais quentes, seque, de preferência, as roupas em um varal, aproveitando o calor para diminuir o uso das secadoras. Utilize as secadoras apenas quando realmente for necessário.

TVs e computadores

Evite deixar a TV ligada se ninguém estiver assistindo;

Programe o desligamento automático para evitar que o equipamento fique ligado durante a madrugada;

No caso do computador, desligue o aparelho sempre que ficar mais de 2 horas sem utilização; e o monitor, a partir de 15 minutos.

Stand-by

Desligue ou tire da tomada os eletrodomésticos que não estiverem em uso;

Evite deixar os aparelhos em modo stand-by, que segue consumindo energia.

Fuga de energia: