Especialista dá dicas de como economizar ao contratar energia solar

Com a alta dos preços da energia elétrica nos últimos anos, consumidores buscam alternativas para economizar na conta ao final do mês. Uma das opções que vem ganhando o gosto do público é a instalação de geradores de energia solar. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), desde 2012, quando despontou comercialmente no País, os equipamentos fotovoltaicos tiveram seus custos reduzidos em cerca de 80%, atingindo valores muito acessíveis atualmente.

Com a proposta de ampliar o conforto das famílias sem onerar a conta de energia, ou mesmo manter o atual nível de conforto, gerando economia, a opção do gerador fotovoltaico é a mais barata entre as fontes de energia renovável e sustentável. Existem diversas formas atualmente de viabilizar a aquisição do sistema e é importante que seja feita de forma planejada e calculada. É o que afirma Mario Viana, Diretor Comercial de uma grande indústria de geradores fotovoltaicos do Ceará.

’’Dentre as formas de pagamento, por exemplo, há a opção de usar o financiamento bancário. Como, atualmente, a Selic está alta, as taxas de juros oferecida pelas instituições financeiras também estão elevadas. Hoje, quem adquire o seu sistema financiado em 60 meses, vai pagar o valor de até quatro sistemas ao longo do período do financiamento. Além disso, em casos de inadimplência, o bem adquirido pode vir a ser tomado e vendido para a quitação da dívida. Por isso é preciso avaliar a melhor opção dentre as formas de pagamento possíveis”, explica.

Uma alternativa que tem chamando a atenção de muitos consumidores é a compra do sistema de energia solar com cartões de crédito. Considerada um modelo mais ágil e prático, tendo em vista que o processo de liberação é rápido, a compra através dos cartões de crédito pode ser feita com parcelamento sem juros. ’’A grande vantagem de utilizar o cartão de crédito na hora da aquisição de um sistema de energia solar é que o consumidor pode parcelar em até 12 vezes sem os encargos de juros. Então, ao final dos 12 meses, o cliente paga apenas o valor do gerador. A prova dessa viabilidade maior é o nosso volume de vendas com cartão de crédito, que dobrou nos últimos dois meses’’, comenta Mário Viana.

Para o empresário Fernando Weyne, a compra do sistema de energia solar através do cartão de crédito trouxe grandes vantagens. "Utilizar o cartão de crédito me permitiu adquirir esse sistema de energia de forma mais rápida e prática do que seria com o uso do financiamento. Consegui fazer o parcelamento no cartão sem juros, coisa que não conseguiria se tivesse financiado", comenta Fernando, que realizou a compra do gerador de energia para sua casa.

“Apesar de ser de uma opção mais econômica, muitos consumidores ainda desconhecem a possibilidade de pagar pelo seu sistema com os cartões de crédito”, afirma Mário Viana.

Marco da energia solar

A partir de 7 de janeiro de 2023, as regras dos cálculos dos custos de utilização da rede elétrica devem mudar. Por conta da lei nº 14.300, que instaurou o marco legal da micro e minigeração de energia distribuída, quem aderir a esse modelo na residência ou ambiente comercial começará, a partir da data de instalação, a pagar uma taxa referente ao uso da rede elétrica.

As porcentagens dessa taxa partem de 15% em relação à energia injetada na rede e sobem a cada ano até o teto de 90% em 2028. Caso o consumidor queira evitar essa “taxação”, é preciso realizar a instalação de sistema de energia solar até o final desse ano, garantindo a isenção das novas taxas até 2045.