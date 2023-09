Inmet anuncia alerta 'vermelho' para onda de calor em nove estados; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentou nesta quarta-feira (20) o nível de alerta de calor em pelo menos nove estados brasileiros. O aviso foi ajustado para vermelho — que significa "grande perigo" — em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Estão com aviso laranja, correspondente a "perigo", regiões da Bahia, do Maranhão, do Piauí, de Santa Catarina e do Distrito Federal. Os novos alertas ainda sugerem temperaturas 5ºC acima da média por cerca de uma semana. Dessa forma, a previsão de calor intenso deve seguir até domingo (24), pelo menos.

Os avisos meteorológicos do Inmet têm três categorias de gravidade: amarelo, laranja e vermelho. Estão incluídos ondas de calor, aumento ou redução excepcionais nos volumes de chuva, umidade do ar, vento e outros.

Previsão para o Ceará

Segundo o Inmet, os alertas para o Ceará são dois amarelos, um relacionado à baixa umidade do ar e outro de perigo potencial para vendaval.