Escolas e creches de Fortaleza terão energia solar; Prefeitura quer economizar R$ 38 milhões

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta semana, o edital de concorrência pública internacional para implantação e operação de energia solar nas escolas e creches da cidade, com prazo de 25 anos.

O objetivo é reduzir custos e ampliar a sustentabilidade nas escolas. O projeto prevê investimentos de R$ 52 milhões, a ser injetado por empresas privadas.

Serão construídas sete usinas fotovoltaicas para abastecer as unidades educacionais. Além disso, em oito escolas, a Prefeitura instalará placas solares.

Redução de custos

A estimativa é que o poder público economize em torno de 20% as suas despesas com energia. garantindo o consumo de 468 unidades. Ao longo do tempo de contrato, a economia será de R$ 38,4 milhões.

Conforme a gestão Municipal, poderão participar os interessados que atendam aos critérios previstos no edital (acesse aqui), devendo entregar os envelopes com a documentação de credenciamento e garantia da proposta, proposta de valores e de habilitação, até dia 1º de agosto de 2023, às 9h15, na sede da Central de Licitações de Fortaleza (CLFOR).

"A Prefeitura visa otimizar os custos, promovendo a eficientização energética por meio da substituição de lâmpadas e equipamentos e, também, a produção de energia para esses equipamentos por meio da matriz solar. Outro aspecto importante é a possibilidade de garantir o valor a ser pago pelo Município referente ao custo de energia consumida nas escolas e creches, considerando os expressivos reajustes do valor da tarifa nos últimos anos. Busca-se ainda servir de exemplo para outros entes públicos, que devem buscar alternativas sustentáveis", destaca o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

A ideia da Prefeitura é, posteriormente, expandir a iniciativa para os equipamentos da saúde e outros prédios públicos.

