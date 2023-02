Oi entra na Justiça para se proteger de credores e sinaliza nova recuperação judicial

A operadora de telefonia Oi entrou na Justiça, nesta quarta-feira (1º), para se proteger de credores com os quais tem cerca de R$ 29 bilhões de dívidas.

De acordo com a Reuters, a empresa atestou que não obteve sucesso em renegociar as dívidas com as empresas.

A Oi disse não ter condições de pagar um débito de R$ 600 milhões com vencimento neste domingo (5), o que aceleraria as dívidas da operadora.

A companhia protocolou o pedido de liminar na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A medida é vista como um indício de que a Oi entrará com novo pedido de Recuperação Judicial.

A Oi encerrou o primeiro processo de Recuperação Judicial em dezembro de 2022, considerado um dos maiores do país.

Devido ao processo, a Oi Móvel foi vendida por R$ 16,5 bilhões. Um conglomerado formado por Claro, Tim e Vivo, concorrentes do mercado, comprou a operadora.

