Banco Central decide manter valor da taxa Selic de 2023 em 13,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a Selic - taxa básica de juros da economia - em 13,75% ao ano, mesmo patamar em vigor desde o início de agosto de 2022. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (1º), durante a primeira reunião do grupo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O Comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva. [...] Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", afirmou o órgão em documento.

Para os próximos anos, o BC estima que "as expectativas de inflação para 2023 e 2024 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 5,7% e 3,9%, respectivamente".

"O ambiente externo segue marcado pela perspectiva de crescimento global abaixo do potencial no próximo ano, alta volatilidade nos ativos financeiros e um ambiente inflacionário pressionado, embora com sinais mais positivos na margem", complementa.

A manutenção da taxa não surpreende o mercado, já que esta é a quinta vez consecutiva que o Copom fixa a Selic em 13,75%. O valor se estabelece com o maior patamar desde novembro de 2016, quando estava em 14% ao ano.

O presidente Lula havia criticado o atual nível da taxa de juros e chegou a defender a queda da meta de inflação.