Banco Central revisa fluxo cambial e descobre erro bilionário; entenda

O Banco Central revisou, nesta quinta-feira (26), dados da série histórica do fluxo cambial, que representa o volume de dólares que entram e saem do País. Com isso, constatou-se que, em 2022, o Brasil registrou saída de US$ 3,233 bilhões em vez de entrada líquida de US$ 9,574 bilhões.

Dessa forma, com a revisão e comunicação de uma saída líquida, mais dólares saíram do País do que entraram. O contrário acontece quando o resultado é uma entrada líquida da moeda americana no País.

Motivo da revisão

A medida de revisão, resultando em uma diferença bilionária nos dados, foi realizada logo após o Banco Central identificar um erro no volume de contratações de câmbio para importação.

No ano passado, o volume contratado ficou em US$ 250,9 bilhões, e não US$ 238,1 bilhões. Dessa forma, a diferença foi de, ainda conforme análise do BC, US$ 12,8 bilhões.

Na quinta-feira (26), o banco explicou o motivo do erro. "Por falha na rotina de compilação, nem todos os códigos de natureza cambial que entraram em vigor em outubro de 2021 foram incluídos no processo de apuração das estatísticas de câmbio contratado. Assim, algumas naturezas cambiais foram indevidamente desconsideradas", informou a declaração oficial.

