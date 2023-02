Cervejarias apontam suspeita de rombo na Ambev estimado em 30 bilhões, mas empresa nega

A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) afirma que a Ambev possui um rombo de R$ 30 bilhões em manobras tributárias feitas por empresas de bebidas. As informações são da coluna Radar Econômico, da revista Veja.

Diferente do que acontece com as Americanas, que envolve uma dívida bilionária com bancos, a dívida da Ambev seria com impostos federais, estaduais e municipais, segundo disse um dos dirigentes da Associação.

Com base em um estudo contratado pela CervBrasil, a entidade acusa a famosa fabricante de bebidas de inflacionar o preço de componentes necessários à produção do refrigerante e que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Assim, a empresa acumula, irregularmente, mais créditos tributários do que teria direito, desfalcando o erário e lucrando mais.

O estudo foi realizado pela consultoria AC Lacerda. Segundo o diretor-geral da CervBrasil, Paulo Petroni, pelo menos desde 2017, relatórios de fiscalização da Receita Federal apontam “bilhões e bilhões de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus”. Os balanços da Ambev, no entanto, não registram essa quantia que é cobrada pela Receita Federal.

Ambev nega acusações

Em nota enviada ao Radar Econômico, a Ambev disse que as acusações da Cervbrasil não têm qualquer embasamento. "Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadores de impostos no Brasil”, disse a empresa.

