O que é o IVA e como é o modelo desse imposto em outros países do mundo?

Das diversas mudanças que serão causadas pela Reforma Tributária, aprovada na madrugada dessa sexta-feira (7) em segundo turno na Câmara dos Deputados, o Brasil passa a caminhar para instituir um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), sendo um dos últimos países do mundo a adotar tal tributo. Mas o que isso significa na prática?

Com a proposta da reforma, todos os cinco impostos pagos pela população sobre bens e serviços (Cofins, IPI, PIS, ICMS e ISS) serão substituídos por apenas dois: um federal (CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços, no lugar de Cofins, IPI e Pis) e um dividido entre estados e municípios (IBS - Imposto sobre Bens e Serviços, no lugar de ICMS e ISS).

Isso cria o que especialistas chamam de "IVA dual", ou seja, dois impostos sobre valores agregados de bens e serviços produzidos no país. As alíquotas sobre o CBS e o IBS ainda não foram definidas, mas a tendência é de que sejam abaixo dos mais de 30% praticados atualmente pela tributação nacional. Na prática, o principal efeito imediato é a simplificação do modelo tributário.

Estima-se que mais de 170 países ao redor do globo já adotaram o IVA, incluindo Austrália, Canadá, as nações da União Europeia e emergentes, como a Índia, que aderiu recentemente à simplificação tributária.

Na contramão disso, das grandes economias do planeta, além do Brasil, os Estados Unidos não têm IVA. O país norte-americano faz com que os estados adotem suas próprias alíquotas de tributos, que variam de 5% a 10%.

Diferentemente do território brasileiro, nos EUA não há a bitributação, quando os impostos incidem sobre o valor deles já embutido nos produtos, similar ao que acontecem em países que já adotaram o imposto simplificado.

Além do fim da bitributação - uma vez que o imposto só passa a incidir uma única vez - há também o princípio do destino, onde os tributos serão cobrados apenas no local de destino, dando fim à "guerra fiscal", de estados e municípios, em torno dos produtos. Isso também é válido para as exportações: bens e serviços que saem do Brasil só serão tributados no país de origem.

Alíquota está indefinida

Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste acreditam que o Brasil caminha para ter tributação que gira em torno de 25%, consolidando-se como a alíquota mais cara dos países que adotaram o IVA. O cenário, porém, prevê que a transição se estenda ao longo dos próximos anos, com a nova arrecadação entrando 100% em vigor apenas em 2033.

"Os próximos passos podem ser divididos em duas vertentes. Em uma perspectiva macro (a nível de economia nacional) seria a redução da carga tributária, correção de distorções na tributação e maior transparência da administração e aplicação da arrecadação tributária. A nível de reforma (implantação da PEC aprovada pela Câmara), seria a regulamentação infraconstitucional da reforma por meio da edição de leis e decretos que tornarão efetiva a aplicação do IVA", dispõe Júlio Yuri, advogado tributarista.

Apesar da aparente redução, a mudança na arrecadação de impostos faz parte de um "jogo matemático" do governo, como explica Carlos Pinto, gerente de negócios do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação).

"A reforma que se apresenta ainda é muito primária, mas a priori alguns setores sofrerão impactos e eles estão dando descontos e isenções para diminuir isso. Mas no final da história, havendo esse aumento na indústria, nos atacados, varejos e empresas, vai ser repassado ao consumidor final, naturalmente a primeira percepção é de que não haverá uma redução da carga tributária, muito pelo contrário, haverá um aumento e esse aumento é o que o governo utiliza até por conta do arcabouço fiscal", expõe.

As mudanças do Brasil na tributação, criando o IVA dual, para Carlos Pinto, devem surtir o efeito inverso. Em um primeiro momento de transição, previsto para durar até 2033 da mudança do atual sistema para o novo, a tributação do país não será diminuída, mantendo os altos padrões, tendo alterações apenas no modo de governança.

"Dos países da OCDE, é a primeira vez que se vê essa modalidade de IVA, e ele traz ali naturalmente mais um remendo, o que torna antagônico o objetivo da reforma que era para ser de simplificação, vai criando lacunas passíveis de judicialização no futuro. Seria muito mais simples se o modelo do Brasil adotasse o que os outros países adotam, inclusive com a majoração da alíquota, que nos outros países está se falando em 25% e é a alíquota mais cara dos países que adotam o IVA", pondera o gerente de negócios da IBPT.

Como é o IVA em outros países

Andorra: 4,5%

Hungria: 27%

Estados Unidos: não há IVA e cada estado cobra o seu imposto entre 5% e 10%

Canadá: 5% (federal); 6% a 9,75% (imposto nas províncias)

Nova Zelândia: 15%

México: 16%

Índia: 5% a 28%

Dinamarca: 25%

Portugal: 23%

Países Baixos: 21%

Alemanha: 19%

França: 20%

Espanha: 21%

Fontes: Comissão Europeia/Pesquisa Utumi Advogados

A Reforma Tributária foi aprovada na madrugada do dia 7 de julho de 2023 pela Câmara dos Deputados. O texto segue para o Senado. O objetivo da Reforma é simplificar o sistema tributário brasileiro. A Reforma Tributária vai unificar três impostos federais (IPI, PIS e Cofins), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS) em dois tributos diferentes: CBS (competência da União) e IBS (de estados e municípios). O novo modelo passará por uma transição para adaptação. Ele estará plenamente implementado, para todos os tributos, a partir de 2033. As mudanças se iniciam em 2026. Haverá um período de transição: IVA federal terá alíquota de 0,9% e o IVA estadual e municipal, de 0,1%. A Reforma aprovada cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos. As alíquotas para os impostos federal, estadual e municipal sobre esses alimentos serão reduzidas a zero para os produtos da cesta. Caberá uma lei complementar para definir quais produtos farão parte da cesta básica. Será criado um sistema de cashback para as famílias de menor renda. O objetivo da medida é reduzir desigualdades de renda com a devolução de impostos para um público determinado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE