Com parque de tancagem e postos de combustíveis, quais os planos da Dislub no Ceará?

Para ser viável economicamente, o Parque de Tancagem da Dislub Equador no Porto do Pecém precisa operar com o mínimo de 40%. Porém, a expectativa é de se ter ocupação total já no início dos trabalhos, em 2027. Agora, com o início das obras, a empresa deve buscar contratos com distribuidoras.

O empreendimento irá movimentar gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto, caso haja demanda. Durante a fase de construção, serão gerados cerca de 500 empregos diretos, além de 100 vagas permanentes na operação do parque.

“Vamos trabalhar para isso nestes dois anos e meio de previsão de obra. Mas não há, digamos assim, uma ansiedade no sentido de estar fechando os contratos agora. A gente tem muito tempo”, diz o diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo Dislub Equador, Leonardo Cerquinho.

Ele acredita que o projeto já se tornaria viável economicamente se 40% do combustível consumido no Ceará e transportado atualmente por rodovias chegassem diretamente no futuro parque de tancagem da Dislub no Pecém.

“Só esse volume já nos dá a viabilidade econômica do terminal e foi isso que, digamos assim, nos animou a tomar a decisão de investir”, pondera.

Estamos muito seguros da viabilidade econômica do terminal que estamos fazendo, então estamos sem nenhum tipo de ansiedade ou pressa para fechar nada”. Leonardo Cerquinho diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo Dislub Equador

Preços dos combustíveis pode mudar por concorrência

Questionado sobre a possibilidade dos combustíveis terem preços reduzidos por conta da nova operação de tancagem, Cerquinho ressalta que a empresa não pode fazer essa afirmação.

“A velocidade com a qual vai refletir nos preços, vai ser em função da velocidade com qual novas empresas venham e ganhem mercado”.

Legenda: Leonardo Cerquinho, diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo Dislub Equador Foto: Davi Rocha

Ele comenta que a realidade atual do estado é de poucas distribuidoras operando. Ao todo são em torno de quatro empresas no Ceará, enquanto em Pernambuco são 20, por exemplo. Assim, por ser um parque aberto, a expectativa é de que novas distribuidoras entrem no mercado cearense.

“A partir dessa entrada de novas marcas, elas vão ganhar mercado e é essa velocidade com o qual podem afetar o preço. A expectativa é que esses preços a médio e longo prazo, não dá para precisar o tempo, se equiparem aos valores que se tem hoje em Pernambuco e no estado do Maranhão, por exemplo. Lá se tem estrutura de terminais abertos para o mercado, que não é o que acontece aqui hoje”, reforça o diretor, lembrando que no Mucuripe os terminais são fechados.

Cerquinho revela já ter empresas que atuam nestes outros estados do Nordeste que possuem terminais abertos e não operam no Ceará, contactando a Dislub com interesse de entrar no mercado cearense.

“Mas estamos sendo parcimoniosos nesse negócio, porque nosso foco é transferir o pessoal de Mucuripe para cá para que eles não tenham problemas com o espaço. Então, se eventualmente não houver um acordo nesse sentido, aí a gente vai trazer todas as distribuidoras interessadas possíveis”.

Das negociações, o diretor comenta que a empresa tem um relacionamento de longo prazo com todas as potenciais clientes. “A gente não tem acordos fechados ainda porque a gente apenas começou essa obra”.

Parceria com Transnordestina quer atender Ceará, Pernambuco e Piauí

As tratativas de assinatura de um pré-contrato para transporte de cargas entre a Transnordestina e a Dislub podem viabilizar o atendimento não só do Estado do Ceará, mas também parte dos estados de Pernambuco e Piauí.

“A empresa já vai conseguir atender todo o estado (Ceará) independente da ferrovia, mas com a ferrovia, a gente consegue atender também o oeste de Pernambuco e o sul do Piauí. Então o Ceará vai deixar de ser um estado que recebe combustível de outros estados e vai passar a atender regionalmente, fortalecendo a vocação de Pecém de ser um hub logístico para o Nordeste e não só para o estado do Ceará”, afirma.

Sobre a possibilidade de atuar também nos portos secos que serão instalados na ferrovia, Cerquinho afirma que esse não foi um assunto conversado ainda. “Não avançamos nessa questão, mas havendo a existência de novos porto secos no interior, e quanto mais distante de Pecém, melhor, sem dúvida, a gente vai analisar com bastante cuidado”.

Legenda: Dislub inicia obras de parque de tancagem de combustíveis no Porto do Pecém Foto: Davi Rocha

Instalação de postos de gasolina originaram desejo por tancagem

Em 2027 o grupo prevê, também, chegar com a sua bandeira de postos de combustíveis, assim como tem em outros estados. Cerquinho afirma que a impossibilidade de chegar no Ceará com os postos, há 4 anos, fez com que se pensasse no negócio de tancagem.

Não temos posto embandeirando aqui hoje, justamente porque não era competitivo trazer o combustível de Suape (PE) ou de Itaqui (MA), que é onde a gente opera atualmente. Então, a partir do momento que a gente tiver o terminal aqui, a gente vai conseguir chegar ao Estado do Ceará com competitividade. Assim como todas as outras distribuidoras, porque a Dislub é distribuidora, mas o terminal é uma empresa separada”. Leonardo Cerquinho diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo Dislub Equador

Porém, o diretor de negócios não precisou quantos seriam esses postos que iniciariam a operação no estado e qual o tamanho desse investimento.

“Assim como a sociedade, assim como o mercado, os donos de postos também não acreditavam que o projeto da tancagem saísse do papel. Acho que a partir de agora a gente vai conseguir ter conversas mais efetivas”.

Ele frisa que a distribuidora não possui postos por conta da regulação da Agência Nacional de Petróleo (ANP) que não permite. Assim, o que vai ser feito é uma negociação com donos de postos de combustíveis, para que estes sejam de bandeira Dislub.

Inovação e serviço voltado para o agronegócio

Assim como os postos de gasolina, o Grupo Dislub Equador, que já atua no Centro-Oeste brasileiro, tem a pretensão de trazer um serviço de tanques inteligentes para as áreas rurais. Nesse serviço, os caminhões abastecem nos tanques, controlados via satélite e, por telemetria, é controlado os momentos de reabastecimento da estrutura.

“Isso faz com que os caminhões na área da agricultura não precise se deslocar muito, a gente espalha os tanques pelas fazendas. Isso tem sido um grande sucesso no Centro-Oeste, na produção de soja e milho e queremos trazer essa solução para cá, porque a gente sabe que o Ceará é forte na agricultura também”, revela.

Como será o Parque de Tancagem

Com um investimento de R$ 430 milhões, sendo R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB), o novo parque de tancagem terá uma capacidade inicial de armazenamento de 130 mil m³, com previsão de expansão para 220 mil m³.

No evento de lançamento da obra, o governador Elmano de Freitas ressaltou a possibilidade de maior competitividade na distribuição de combustível no Estado do Ceará.

“Temos uma expectativa muito positiva de melhoria da logística, da distribuição, que a competitividade possa trazer, quem sabe, até redução de preço. Mas, o que é muito importante é que estamos modernizando a logística do Estado do Ceará. Penso que esse investimento, além de gerar emprego, gera oportunidade para o nosso povo, melhora a nossa condição do Porto do Pecém e, especialmente, melhora todo o setor de combustível no Estado do Ceará”, reforçou o governador.

“Hoje, cerca de 40% dos produtos consumidos no Ceará chegam por outros modais, principalmente o rodoviário. Com o novo terminal no Pecém, o estado passará a ser atendido integralmente por navios de grande escala, ampliando a eficiência logística, com potencial ainda de atender os estados vizinhos pelo modal ferroviário”, destacou o CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins.

A construção do parque de tancagem no Porto do Pecém faz parte da estratégia de expansão do Grupo Dislub Equador, consolidando sua presença no Nordeste e contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura energética da região. A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto de 2027.

