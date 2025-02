Jocross Fortaleza ajuda empresários na gestão de planos e seguros de saúde

Com o objetivo de atuar como gestora de planos de saúde para empresários, a Jocross Fortaleza conta com suporte completo para os clientes. Por meio das soluções da empresa, os clientes e dependentes possuem assistência no dia a dia, sem precisarem lidar com burocracias.

Com trajetória de mais de 30 anos, a Jocross é uma corretora de planos de saúde que conta com contratos com as principais seguradoras do mercado. A empresa faz a intermediação de todas as demandas dos empresários com os planos de saúde, liberando o contratante de realizar essa gestão diária.

Um dos destaques da Jocross é o canal de Sucesso do Cliente, que lida com demandas como liberações de procedimentos (por exemplo, o envio dos documentos), cobranças aos hospitais, prazos de cirurgias, tratamentos, reembolsos e outros pontos. Por meio dessas ações, a empresa atua no meio termo entre os clientes e os planos de saúde.

Legenda: A Jocross conta com uma trajetória de mais de três décadas no mercado Foto: divulgação

“Nosso papel é intermediar e agilizar os processos, sempre com base nas condições gerais e nos direitos legais do cliente. Muitos casos são negados por falta de informações básicas, mas, como especialistas, conseguimos soluções de forma mais rápida e assertiva”, pontua Emiliano Maia, sócio-diretor da Jocross Fortaleza.

Outro diferencial da Jocross é o sistema de gestão acessível, que permite o acompanhamento da utilização dos serviços e os sinistros dos contratos, garantindo mais transparência.

A Jocross também atua no segmento para empresas com grande número de colaboradores.

"Nos últimos cinco anos, aprimoramos a gestão da sinistralidade para clientes corporativos com mais de 100 colaboradores. Nesse período, desenvolvemos uma startup incubada pela UFC com o Nutec, que foi posteriormente acelerada pelo BS Innovation, validando nosso MVP", comenta Guilherme Poncio, sócio-diretor comercial da Jocross.

A Jocross combina expertise em equipe médica, tecnologia, relatórios de BI e sistemas de gestão para garantir que o empresário e seus dependentes não tenham que lidar com demandas ligadas aos planos de saúde no cotidiano.

“A contratação de planos de saúde pode trazer benefícios fiscais para as empresas, como maior isenção no imposto de renda para Pessoa Jurídica, dependendo do enquadramento tributário. São vantagens que muitas empresas ainda desconhecem”, avalia Igor Gadelha, sócio-diretor financeiro da empresa.

Serviço

Whatsapp: (85) 98102-5704

Telefone fixo: (85) 4062 - 9699

Site: https://www.jocrossfortaleza.com.br/

Instagram: @jocrossfortaleza https://www.instagram.com/jocrossfortaleza/

Endereço: Rua João Cordeiro - 1078 - Praia de Iracema - Fortaleza CE