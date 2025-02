Loteria Aldeota comemora 1º lugar no Brasil por cinco anos consecutivos

A Loteria Aldeota alcançou o 1º lugar do Brasil em vendas de bolões nos últimos 5 anos, segundo dados da Caixa Econômica Federal. A lotérica já fez 281 ganhadores de loteria, sendo 35 deles milionários. “Nossa credibilidade, atendimento especializado e estratégias inteligentes de apostas fazem da nossa loteria a referência número 1 no Brasil”, afirma Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota.

Conhecido como o Rei do Bolão, Alessandro explica que a estratégia por trás dos resultados das vendas é oferecer bolões diferenciados, como os de 20 dezenas, que aumentam as chances de acerto. “A explicação é simples: uma coisa é jogar 6 números entre 60 disponíveis, outra coisa é jogar com 20 números. A sua chance é bem maior pois você cobre uma quantidade significativamente maior de combinações do que uma aposta convencional", explica.

Com mais de 150 milhões de reais distribuídos, a lotérica se destaca pelo prêmio de R$ 105 milhões pago na Mega-Sena, em 2020, e o mais recente prêmio de R$ 5 milhões na Lotofácil da Independência, em setembro do ano passado, conquistado através de bolões de 20 dezenas. “Essa premiação é mais uma prova do impacto positivo que nossas apostas estratégicas proporcionam aos clientes”, reforça Alessandro.

Para o proprietário da lotérica, alcançar e manter a liderança nacional por 5 anos consecutivos reforça o compromisso de inovar constantemente para proporcionar as melhores oportunidades de apostas no Brasil. “Sabemos que cada bolão vendido representa a esperança de alguém, e poder fazer parte dessa jornada de sonhos e conquistas é extremamente gratificante”, destaca.

Legenda: Loteria Aldeota investiu em infraestrutura moderna e expansão da equipe de atendimento. Foto: divulgação

Estrutura pioneira

Para atender à crescente demanda, a Loteria Aldeota investiu em uma infraestrutura de mais de 500 metros quadrados no coração da Aldeota. O espaço conta com um painel de LED de 30 metros quadrados, exclusivo para exibição de dicas e resultados das Loterias Caixa. A equipe também cresceu nos últimos anos, passando de 5 colaboradores, em 2019, para 100 pessoas no atendimento de apostadores.

Outro destaque da casa lotérica é o estúdio profissional, de onde transmite diariamente, às 11h30, um programa ao vivo em seu canal no YouTube, Loteria Aldeota.

Para facilitar o acesso dos clientes, a Loteria Aldeota criou de forma pioneira o Delivery da Sorte, um serviço que garante a entrega segura dos bilhetes diretamente na casa do cliente, seja em Fortaleza, por motoboy, ou em qualquer lugar do Brasil, via Sedex. O atendimento é realizado por telefone e WhatsApp (0800 999 5050), e as apostas podem ser entregues com segurança e comodidade.

Serviço:

Loteria Aldeota

Telefone e WhatsApp - 0800 999 5050

Youtube: @loteriaaldeota

Instagram: @loteriaaldeota

Loja Matriz: Avenida Dom Luís, 600, Aldeota

Loja Filial: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy, Fortaleza (Shopping Riomar Kennedy)