Moeda comemorativa dos 30 anos do Real é lançada pelo BC e começa a circular

A moeda de R$ 1 em comemoração ao 30º aniversário do Real foi lançada pelo Banco Central nesta terça-feira (24) e já entrou em circulação no país. De acordo com o BC, a nova peça foi desenvolvida em conjunto com a Casa da Moeda. No total, 45 milhões de unidades serão distribuídas.

"Ao todo, em 2024, entrarão em circulação 137 milhões de moedas de 1 real. Desse montante, 45 milhões serão moedas comemorativas dos 30 anos do Real", informou a instituição.

A parte frontal da moeda tem a efígie padrão da República, acompanhada de linhas diagonais e do símbolo monetário (R$). Na borda dourada, estão escritos os dizeres "30 Anos do Real", "1994-2024" e "Brasil".

O verso da moeda comemorativa é igual à peça já tradicional, composta pela imagem de uma esfera com a sobreposição de uma faixa e a constelação do cruzeiro do sul, fazendo referência à bandeira nacional. O valor de face "1 real" e o ano "2024" também compõem a peça.

O plano Real foi implementado em 1º de julho de 1994, considerado um marco na economia brasileira. O lançamento da moeda atual integra o plano de controle da inflação, que teve início em maio de 1993, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o comando do Ministério da Fazenda, e usava o dólar como referência.