Banco Central determina que 'alerta de golpe' seja enviado em transações atípicas de Pix

O Banco Central (BC) decidiu que as instituições bancárias brasileiras serão obrigadas a enviar um “alerta de golpe” para os usuários do Pix em casos de transações suspeitas ou atípicas.

De acordo com informações do jornal O Globo, a decisão acata uma sugestão do grupo de segurança do Fórum Pix, composto por participantes do mercado, sob a supervisão da autoridade monetária.

A medida deve entrar em vigor a partir de 2025, mas ainda não tem data definida para acontecer. Segundo a publicação, cada banco deve ter autonomia para definir regras e critérios para o envio do alerta de golpe aos clientes que utilizam o Pix.

Mudanças no Pix

Em agosto, o Banco Central anunciou algumas mudanças que entrarão em vigor a partir de 1° de novembro para reforçar a segurança do Pix em celulares. A principal alteração afeta transações realizadas em smartphones e computadores não previamente cadastrados no banco.

O valor máximo permitido das transferências por meios não cadastrados será de R$ 200. Também será estabelecido que, quando um cliente trocar para um celular desconhecido, o limite diário para transações via Pix será limitado a R$ 1.000.

Conforme o BC, o principal objetivo é dificultar que criminosos consigam realizar pagamentos através do Pix em dispositivos diferentes dos já utilizados pelo cliente. Entre as novas diretrizes no Pix, estão uma solução de gerenciamento de risco de fraude que use informações de segurança armazenadas no Banco Central, capaz de identificar transações Pix atípicas.

As alterações, que aprimoram os mecanismos de segurança, foram formalizadas na Resolução BCB nº 403, disponível no site da instituição.