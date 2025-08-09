Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões neste sábado (9); veja como apostar

Apostas podem ser feitas até às 18h. O sorteio ao vivo acontece às 20h

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Pessoa marcando números na loteria Mega-Sena com uma caneta laranja, ao lado de diversos bilhetes de apostas, ilustrando acúmulo do prêmio da Mega-Sena 2886.
Legenda: O valor da aposta mínima para jogar na loteria mudou e agora é R$ 6,00
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 2899 da Mega-Sena ocorre neste sábado (9), às 20h, em São Paulo. É possível acompanhar a loteria ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e pode pagar um valor estimado de R$ 9 milhões.

No Ceará, 28 apostas acertaram, no último concurso, quatro dezenas e levaram, em média, R$ 1.363,78, cada.

Confira o resultado do último concurso da Mega-Sena

  • 01-06-24-27-28-57

Resumo do sorteio

6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 99.592.255,98

5 acertos
117 apostas ganhadoras, R$ 36.347,56

4 acertos
7.644 apostas ganhadoras, R$ 917,04

Veja também

teaser image
Negócios

Sem ganhadores, Quina 6795 acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões

teaser image
Negócios

Lotomania 2807 acumula, e prêmio do próximo pode ultrapassar R$ 1,4 milhão; saiba como apostar

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa marcando números na loteria Mega-Sena com uma caneta laranja, ao lado de diversos bilhetes de apostas, ilustrando acúmulo do prêmio da Mega-Sena 2886.
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões neste sábado (9); veja como apostar

Apostas podem ser feitas até às 18h. O sorteio ao vivo acontece às 20h

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Ecologia: Aquiraz troca postes de concreto por postes de eucalipto

Avenidas e ruas da Prainha já são iluminadas por lâmpadas instaladas no alto desses postes de madeira.

Egídio Serpa
09 de Agosto de 2025
Turismo
Victor Ximenes

Mais cearenses recorrem ao consórcio para financiar viagens; saiba como funciona

Alternativa é válida para quem planeja viagens com antecedência

Victor Ximenes
09 de Agosto de 2025
Foto que contém placa de pista em obras na BR-222
Negócios

Obras atrasadas e falta de manutenção nas rodovias até o Pecém elevam custo logístico no Ceará

Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal

Luciano Rodrigues
09 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Ceará vai bem na indústria e no agro e chega ao topo

As lideranças empresariais cearenses alçam voo e chegam ao protagonismo nacional, graças ao trabalho dedicado e à boa articulação política

Egídio Serpa
09 de Agosto de 2025
Papeleta da Lotomania
Negócios

Lotomania 2807 acumula, e prêmio do próximo pode ultrapassar R$ 1,4 milhão; saiba como apostar

Cinco apostas tiveram 19 acertos

Redação
08 de Agosto de 2025
Papeleta da lotofácil
Negócios

Lotofácil 3464 acumula e valor do prêmio chega a R$ 6 milhões; veja data do próximo sorteio

Três apostas do interior do Ceará tiveram 14 acertos

Redação
08 de Agosto de 2025
Negócios

Sem ganhadores, Quina 6795 acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões

40 apostas acertaram 4 números e levaram quase R$ 11 mil

Redação
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

M. Dias Branco tem lucro de R$ 216 milhões no 2º trimestre

Resultado é 14% maior do que o registrado em igual período do ano passado. A Receita Líquida bateu a casa de 2,7 bilhões, ou seja, 3,6% a mais do que a 2T24

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Foto que contém produção de calçados no Ceará
Negócios

Grendene registra lucro líquido 3 vezes maior no 2º trimestre, antes do impacto do tarifaço

Empresa com sede em Sobral tem avanço significativo nos resultados, mas vê com atenção sobretaxação para calçados

Luciano Rodrigues
08 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6795, desta sexta-feira (08/08); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2807 – Sorteio de sexta-feira, 08/08; Prêmio de R$ 600 mil

Apostas para a Lotomania 2807 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3464, desta sexta-feira (08/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2844 de hoje, sexta-feira, 08/08; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2844 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,5 milhões.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 730 - Sorteio de sexta-feira, 08/08; Prêmio de R$ 4,9 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 730 em 08/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (08/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (08/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Aluno marcando um cartão resposta de uma prova
Papo Carreira

Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil

Lucas Monteiro
08 de Agosto de 2025
Candidatos fazendo prova
Papo Carreira

Concursos em Pernambuco: Confira 5 editais abertos em 2025

Diversas oportunidades no segundo semestre

Fachada do ITA
Papo Carreira

ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas

A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho

Redação
08 de Agosto de 2025
Hospital da Rede Oto
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira

Redação
08 de Agosto de 2025
Porto Pecém
Victor Ximenes

Ceará pode perder até R$ 600 milhões com tarifaço em 2025

Projeção é de estudo do Etene, escritório de pesquisas do Banco do Nordeste

Victor Ximenes
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Em feira internacional, Itaueira lança nova embalagem do seu pimentão

Foi na The Brazil Conference & Expo, em São Paulo, que reuniu até ontem empresas e empresários brasileiros e estrangeiros

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Provas de concurso público
Papo Carreira

Veja lista dos principais concursos aplicados na primeira semana de agosto de 2025

Também foram aplicadas provas para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa

Redação
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Pacote de socorro a exportadores pode agravar as contas públicas

Mary Elbe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret) diz que o plano precisa de ser avaliado com rigor.

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Imagem de pai e filho para matéria sobre Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025
Negócios

Veja dicas de presentes para dar no Dia dos Pais em 2025

O Diário do Nordeste organizou uma seleção com itens acessíveis e diversos

Redação
08 de Agosto de 2025
Foto que contém garçom recebendo pagamento em restaurante de Fortaleza
Negócios

Gorjeta mais cara em Fortaleza: bares e restaurantes iniciam cobrança de taxa de serviço de até 15%

Consumidor, no entanto, pode se recusar a pagar

Luciano Rodrigues
08 de Agosto de 2025
Imagem de movimentação de contêineres no Porto do Pecém, no Ceará
Negócios

Como os Estados Unidos se tornaram o principal parceiro comercial do Ceará por mais de 30 anos?

Fatores como a proximidade e a logística contribuíram para a parceria de longa data

Mariana Lemos
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Agro cearense mostra sua força e ganha espaço político nacional

Presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Amílcar Silveira, será o segundo vice-presidente da CNA

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Prêmio da Quina 6794 acumula e valor sobe para R$ 9 milhões; veja como apostar

Outras 16 apostas acertaram 4 números do concurso

Redação
07 de Agosto de 2025