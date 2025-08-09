Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões neste sábado (9); veja como apostar

O concurso 2899 da Mega-Sena ocorre neste sábado (9), às 20h, em São Paulo. É possível acompanhar a loteria ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e pode pagar um valor estimado de R$ 9 milhões.

No Ceará, 28 apostas acertaram, no último concurso, quatro dezenas e levaram, em média, R$ 1.363,78, cada.