Lotomania 2807 acumula, e prêmio do próximo pode ultrapassar R$ 1,4 milhão; saiba como apostar

Ninguém acertou as 20 dezenas da Lotomania 2807 e o prêmio acumulou em R$ 1,4 milhão. O sorteio foi realizado na noite desta sexta-feira (8). Cinco apostas, uma da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Cantarina tiveram 19 acertos e levaram R$ 38.013,15 cada. Próximo sorteio está marcado para segunda-feira (11).

Confira o resultado da Lotomania 2805

13-22-25-28-35-37-42-44-48-50-51-58-69-70-78-80-94-95-97-99

RESUMO DO SORTEIO

20 acertos

Ninguém acertou

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 38.013,15

0 acertos

Não houve acertador

Como apostar na Lotomania?

Para participar do concurso da Lotomania, siga um dos seguintes métodos de aposta:

Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você

Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.

Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!