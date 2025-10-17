Loterias do dia sorteiam até R$ 8 milhões nesta sexta (17)
Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa nesta noite.
A Quina é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (17), ao sortear R$ 8 milhões.
Ganha a bolada o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.
O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo. A Super Sete e a Lotomania sorteiam, respectivamente, R$ 2,7 milhões e R$ 2,4 milhões.
Outras chances de ficar rico
Nesta noite, os jogadores ainda podem apostar na Lotofácil e concorrer ao prêmio de R$ 1,8 milhão.
Já a Dupla Sena é a loteria federal que pode pagar o menor montante desta sexta-feira: R$ 700 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (17/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Quina
|R$ 8 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 2,7 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Lotomania
|R$ 2,4 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 700 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.