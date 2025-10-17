Loterias do dia sorteiam até R$ 8 milhões nesta sexta (17)

A Quina é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (17), ao sortear R$ 8 milhões.

Ganha a bolada o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo. A Super Sete e a Lotomania sorteiam, respectivamente, R$ 2,7 milhões e R$ 2,4 milhões.

Outras chances de ficar rico

Nesta noite, os jogadores ainda podem apostar na Lotofácil e concorrer ao prêmio de R$ 1,8 milhão.

Já a Dupla Sena é a loteria federal que pode pagar o menor montante desta sexta-feira: R$ 700 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (17/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Super Sete R$ 2,7 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotomania R$ 2,4 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 700 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.