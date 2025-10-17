Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 8 milhões nesta sexta (17)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa nesta noite.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Negócios
Várias apostas de loteria Quina com os números e detalhes das combinações impressos, prontas para jogar na loteria, em destaque cores roxa e amarela.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Hans Elmo/Shuttertock.

Quina é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (17), ao sortear R$ 8 milhões.

Ganha a bolada o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo. A Super Sete e a Lotomania sorteiam, respectivamente, R$ 2,7 milhões e R$ 2,4 milhões.

Outras chances de ficar rico

Nesta noite, os jogadores ainda podem apostar na Lotofácil e concorrer ao prêmio de R$ 1,8 milhão

Já a Dupla Sena é a loteria federal que pode pagar o menor montante desta sexta-feira: R$ 700 mil

Loterias da caixa com sorteio hoje (17/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 2,7 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotomania  R$  2,4 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Dupla Sena  R$ 700 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

