Lockdown: extensão a todo Estado agrava situação do comércio

A decisão de interromper as atividades econômicas não essenciais em todo o Estado a partir de sábado (13), segundo anúncio do governador Camilo Santana na noite de hoje, deve agravar os prejuízos do comércio, diz o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro.

“Sei do agravamento, todo mundo sabe. Mas não vai ser com esse isolamento que se resolve não, se agrava também a situação. E quando se estende assim, de forma generalizada, pro Estado, fica pior. Cada município tem seu histórico, sua realidade. Sempre defendi que cada um pudesse tratar sua vida. Lá, as pessoas também querem viver e trabalhar”, defende.

A nova medida vale até o próximo dia 21 de março. Com a mudança, Fortaleza, que está sob decreto de isolamento social rígido desde o último dia 5 de março, anteriormente em vigência até o próximo dia 18, tem o período estendido até a nova data.

Pelo decreto, apenas atividades consideradas essenciais, construção civil e indústria poderão funcionar nesse período.

“O comércio sai como bode expiatório, não é fator de expansão do vírus”, afirma o presidente da FCDL.

Risco 'altíssimo'

Durante o anúncio, Camilo Santana informou que 181 municípios cearenses têm classificação de risco "alto" ou "altíssimo" para transmissão da Covid-19. Fator decisivo para o endurecimento das regras no Estado.

Após a determinação do segundo lockdown em Fortaleza, o chefe do Executivo Estadual anunciou medidas de apoio ao segmentos mais afetados, como de bares e restaurantes e o setor de eventos.

Veja as medidas anunciadas

Parcelamento de todos os débitos de ICMS em 60 vezes

Isenção do IPVA de 2021 para veículos registrados em nome das empresas do setor e para até 1 carro, que não está registrado, mas que esteja em nome do profissional autônomo

Pagamento da conta de água de março, abril e maio de todos os estabelecimentos de restaurantes, bares, barracas de praia e congêneres registrados na Cagece. Também será isento do pagamento da tarifa de contingência.

Todos os débitos de água de março de 2020 até o dia 1º de março de 2021 serão também isentados.

Auxílio financeiro de R$ 1.000, em duas parcelas, para trabalhadores do segmentos que estão desempregados no setor de alimentação fora do lar

Autorizar mais instituições com o Selo Lazer Seguro após o retorno das atividades