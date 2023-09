Justiça autoriza Fraport a cobrar R$ 20 por estacionamento no meio-fio do Aeroporto de Fortaleza

A 10ª Vara Federal decidiu nesta segunda-feira (11) autorizar a Fraport Brasil a cobrar R$ 20 por cada dez minutos de tempo excedente no meio-fio da área de embarque e desembarque do terminal de passageiros Aeroporto de Fortaleza.

A ação civil pública que questionou a cobrança foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), no âmbito do direito do consumidor.

"Consideramos lamentável a decisão, uma vez que afasta direitos adquiridos e garantidos, previstos no Código de Defesa do Consumidor", disse a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da OAB-CE, Cláudia Santos. "Vamos interpor recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal", garantiu a jurista.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Fraport para repercutir a decisão e aguarda posicionamento.

Entenda a cobrança

Na prática, a permanência por até 10 minutos na área de embarque e desembarque é gratuita. Contudo, são cobrados R$ 20 a cada 10 minutos extras de permanência no local. Essa cobrança é aplicada desde 18 de abril deste ano.

No último mês de julho, a Fraport chegou a ser multada em R$ 1,2 milhão pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE), porque o órgão entendeu que a empresa exerce "práticas abusivas" na cobrança do valor.

Além disso, à época, o Ministério Público do Ceará (MPCE) afirmou que a medida também condiciona o motorista a utilizar o estacionamento do aeroporto, o que configura a prática abusiva chamada de "venda casada", e o obriga a efetuar o pagamento apenas em uma modalidade, com cartão de crédito ou de débito, visto que não aceita pagamento em moeda nacional ou Pix.