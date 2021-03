Jair Bolsonaro assina MP que libera nova rodada de pagamento do auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta quinta-feira (18), as duas medidas provisórias (MPs) que autorizam o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. As informações foram divulgadas pelas colunistas Ana Flor e Julia Duailibi, da GloboNews.

O benefício deve ser retomado em abril, segundo informou o Ministério da Cidadania, e é um dos principais programas sociais do governo durante a pandemia da Covid-19.



A MP define os detalhes em relação à distribuição do benefício, incluindo o, valores e o público-alvo que irá recebê-la. A expectativa é que a nova rodada do auxílio seja paga a

Todas as regras estabelecidas pela MP serão publicadas no Diário Oficial da União, e passarão a ter valor de lei. Ela fica em vigor por 120 dias. Se não for analisada pelo Congresso nesse período, perde a validade.

NOVOS VALORES DO AUXÍLIO

A nova rodada do benefício deverá ter parcelas que variam entre R$ 150 e R$ 375, sendo o valor médio de R$ 250 pago à maior parte dos beneficiários. Já o menor valor, R$ 150, será destinado a indivíduos que moram sozinhos.

Primeiros a receberem o benefício

Embora o calendário de pagamentos só deva ser conhecido após a publicação da MP com os detalhes sobre a nova rodada do benefício, os primeiros a receber as parcelas em 2021 deverão ser os trabalhadores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Ministério da Cidadania.



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NO CAIXA TEM

Logo em seguida, será a vez dosque já receberam o benefício em 2020 e possuem cadastro no aplicativo Caixa Tem; e, por último, as famílias incluídas doAs informações são dos jornais O Globo e Extra.

A Caixa Econômica pede que usuários do aplicativo Caixa Tem, incluindo beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família, atualizem o cadastro no app de acordo com o mês de nascimento. Esta atualização não é obrigatória, portanto, quem não fizer não deixa de receber os benefícios.

São solicitados dados como foto do RG ou CNH, comprovante de residência e selfie (foto própria) do beneficiário segurando o documento.

Ao entrar no aplicativo, o usuário deverá acessar a conversa "Atualize seu cadastro" e enviar a documentação solicitada. Mas, vale lembrar que a atualização cadastral será realizada de forma escalonada. O cronograma segue até 31 de março, quando o sistema estará liberado para os nascidos em dezembro. Não há um prazo final para o envio das informações.

A Caixa Econômica Federal explica que o procedimento visa aumentar a segurança do aplicativo e dos dados do cidadão, diminuindo o risco de fraudes.

PASSO A PASSO PARA ATUALIZAR O CADASTRO NO CAIXA TEM