Usuários seguem com dificuldades para acessar app Caixa Tem; confira calendário de atualização

Usuários do aplicativo Caixa Tem ainda relatam dificuldades para acessar a plataforma criada pela Caixa Econômica Federal para movimentar pagamentos de benefícios como auxílio emergencial e o Bolsa Família. No aplicativo, é possível realizar serviços e transações bancárias pela conta Poupança Digital Social, como consultar saldos e extratos, pagar contas e boletos e fazer transferências.

Neste mês, a Caixa orientou os usuários a atualizarem os cadastros na plataforma para garantir maior segurança e evitar o deslocamento às agências bancárias. Para evitar congestionamento na rede, a atualização cadastral segue um calendário com base na data de nascimento dos clientes. Confira o calendário abaixo.

O banco reforça que a atualização cadastral não é obrigatória e nem será um impedimento para o recebimento de benefícios, como o auxílio emergencial 2021 e o Bolsa Família, mas uma forma de aumentar a segurança dos usuários e evitar tentativas de fraudes.

Como acessar o aplicativo

O usuário deve baixar o aplicativo pelo celular através das plataformas Google Play Store ou a Apple Store, a depender do sistema operacional do aparelho, Android (Google Play Store) ou IOS (Apple Store).

O acesso é feito com o CPF e uma senha numérica que será cadastrada na primeira vez em que se usar o Caixa Tem. Quem não lembrar a senha pode recuperá-la por meio do e-mail cadastrado.

Também no primeiro acesso, o cliente do banco recebe um código em uma mensagem SMS para confirmar a identificação no aplicativo. Basta informar o número do telefone e depois digitar o código recebido dentro do Caixa Tem.

Depois disso, o acesso para os serviços será liberado.

Como atualizar o cadastro

Ao acessar o aplicativo, o usuário é direcionado à tela principal e deve seguir as instruções apresentadas clicando em "Atualize seu cadastro". Ao clicar, a Caixa pede foto do beneficiário e documentos pessoais.

São necessários os seguintes documentos: CNH ou RG, comprovante de residência, foto do beneficiário com um dos documentos.

Todo o processo deve ser feito virtualmente, não havendo necessidade de que o beneficiário se desloque até uma agência do banco.

Veja calendário para atualização do cadastro:

14 de março: nascidos em janeiro

16 de março: nascidos em fevereiro

18 de março: nascidos em março

20 de março: nascidos em abril

22 de março: nascidos em maio

23 de março: nascidos em junho

24 de março: nascidos em julho

25 de março: nascidos em agosto

26 de março: nascidos em setembro

29 de março: nascidos em outubro

30 de março: nascidos em novembro

31 de março: nascidos em dezembro