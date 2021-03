Quem não conseguir atualizar cadastro no Caixa Tem pode perder auxílio ou Bolsa Família? Entenda

Desde o dia 14 de março, os usuários do aplicativo Caixa Tem, o que inclui beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família, foram orientados pela Caixa a realizar a atualização do cadastro no aplicativo. Esta atualização cadastral está ocorrendo de forma escalonada, obedecendo um calendário, de acordo com a data de aniversário do beneficiário para evitar vários acessos simultâneos. No entanto, nesta terça-feira (16), muitos usuários relatam problemas na hora de responder o questionário.

Diante disso, vale ressaltar: a Caixa Econômica Federal informou que a atualização cadastral não é obrigatória e nem será um impedimento para o recebimento de benefícios, como o auxílio emergencial 2021 e o Bolsa Família.

O processo é apenas uma forma de aumentar a segurança dos usuários e evitar tentativas de fraudes. Portanto, quem não conseguir atualizar o cadastro, continuará recebendo os benefícios a que tem direito.

Usuários reclamam de erros no Caixa Tem

Esta não é a primeira vez que usuários reclamam do acesso ao aplicativo Caixa Tem. No dia 1º de março, segundo o site Downtetector, milhares de usuários reportaram problemas ao tentar acessar os serviços online do banco. O problema perdurou por uma semana e muitos clientes sequer conseguiram entrar na conta ou fazer pagamentos e transferências.

Quanto à atualização cadastral, os usuários reclamam que, durante o preenchimento do formulário, uma tela branca aparece e pop-up alerta que as informações não foram carregadas.

Desde cedo tentando fazer a atualização do meu cadastro no #caixatem e nada. Tela branca. E mais de 30minutos aguardando pra ser atendido no tel. Que consideração heim @Caixa ? — Renato Michelin 🇧🇷 (@renatopmichelin) March 16, 2021

Veja o calendário para atualização dos dados

A partir de:

14 de março: nascidos em janeiro

16 de março: nascidos em fevereiro

18 de março: nascidos em março

20 de março: nascidos em abril

22 de março: nascidos em maio

23 de março: nascidos em junho

24 de março: nascidos em julho

25 de março: nascidos em agosto

26 de março: nascidos em setembro

29 de março: nascidos em outubro

30 de março: nascidos em novembro

31 de março: nascidos em dezembro

Como fazer a atualização

A atualização pode ser feita inteiramente pelo celular, não sendo necessário que o beneficiário se desloque até uma agência do banco. Ele deve acessar o aplicativo e seguir as orientações, clicando em "Atualize seu cadastro". Ao clicar, a Caixa pede foto do beneficiário e documentos pessoais.

Documentos necessários

CNH ou RG

Comprovante de residência

Foto do beneficiário com um dos documentos

Golpes

Em 2020, a liberação de benefícios como o auxílio e o FGTS emergencial foi marcada pela atuação de criminosos. Os golpes geralmente aconteciam antes mesmo de o beneficiário acessar a sua poupança social digital, criada automaticamente pela Caixa no nome de milhões de brasileiros.



Por isso, a Caixa explica que esse procedimento de atualização cadastral deve garantir uma segurança a mais e evitar novos golpes, além de verificar quais pessoas que receberam o benefício em 2020 perderam direito aos pagamentos nessa nova rodada.

PEC libera nova rodada do benefício

O Congresso Nacional promulgou nesta segunda-feira (15) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial, que estabelece medidas de ajuste fiscal e que era apontada pelo governo como pré-condição para liberar uma nova rodada do auxílio emergencial.

Quais serão os valores

De acordo com o Governo Federal, após a promulgação da PEC que libera o benefício, as parcelas do auxílio emergencial serão menores que as pagas no ano passado, na durante primeira onda da pandemia do novo coronavírus. Segundo Guedes, os valores da nova rodada irão ser de R$ 150 a R$ 375, sendo, em média, R$ 250. Segundo ele, a distribuição será feita da seguinte forma:

Para a família monoparental chefiada por mulher: R$ 375;

Casal: R$ 250;

Homem sozinho: R$ 150.

Ainda não há uma data firmada para o início do pagamento. O governo ainda deverá editar uma Medida Provisória (MP) que determinará o calendário, além de outros detalhes.

Quando o auxílio começa a ser pago?

O benefício deve começar a ser pago apenas a partir de abril. Serão quatro parcelas, entre abril e julho.