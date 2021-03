Agências da Caixa devem abrir aos sábados para pagamento do auxílio emergencial 2021

Com o retorno do auxílio emergencial 2021, a Caixa Econômica Federal deve apresentar o esquema especial de pagamento do benefício, segundo informações do jornal O Globo. Com isso, cerca de 700 agências poderão funcionar aos sábados para atender a demanda.

De acordo com o plano, as agências abririam das 8h às 12h aos sábados. O período deste esquema ainda não foi definido. Em 2020, o funcionamento especial foi adotado em 22 sábados.

Quando começa a ser pago o auxílio?

Vale destacar que o Congresso ainda precisa promulgar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que libera os gastos com o programa e o governo deve publicar uma medida provisória (MP) com as regras do benefício. O processo está previsto para esta semana e o início dos pagamentos a partir de abril.

Calendário de atualização cadastral no Caixa Tem

O banco ainda está orientando os usuários do Caixa Tem a renovarem o cadastro no aplicativo, a fim de evitar as fraudes. Segundo a instituição, quem não fizer a atualização não será prejudicado e vai receber o auxílio emergencial da mesma forma.

14 de março: nascidos em janeiro

16 de março: nascidos em fevereiro

18 de março: nascidos em março

20 de março: nascidos em abril

22 de março: nascidos em maio

23 de março: nascidos em junho

24 de março: nascidos em julho

25 de março: nascidos em agosto

26 de março: nascidos em setembro

29 de março: nascidos em outubro

30 de março: nascidos em novembro

31 de março: nascidos em dezembro

Como fazer?

A atualização pode ser feita inteiramente pelo celular, não sendo necessário que o beneficiário se desloque até uma agência do banco. Ele deve acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir as orientações, clicando em "Atualize seu cadastro". Ao clicar, a Caixa pede foto do beneficiário e documentos pessoais.

Com o Caixa Tem, os usuários poderão pagar boletos, contas de concessionárias e efetuar compras. Será preciso esperar alguns dias para sacar ou transferir o dinheiro para outras contas.