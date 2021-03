Clientes reclamam de instabilidade no aplicativo e site da Caixa

O site e o aplicativo da Caixa apresentam instabilidade, conforme relatos de clientes do banco desde a segunda-feira (1º). Eles enfrentam dificuldades para acessar o sistema, informações de conta e realizar transações. Ainda na manhã desta terça-feira (2), usuários tem ido às redes sociais para se queixar do problema.

Legenda: No Twitter, usuários reclamam da instabilidade do serviço Foto: Reprodução / Twitter

Pelas redes sociais, alguns clientes afirmam que o sistema sai do ar pelo menos uma vez por mês. Outros reclamam de não conseguir pagar as contas com vencimento para o início do mês ou consultar extratos bancários.

Alô @Caixa vamos resolver o problema do aplicativo de vocês,era um aplicativo tão bom, agora não pega de jeito nenhum, não entra na plataforma,bloqueia o usuário, obrigando refazer o cadastro,leitor biométrico não funciona. pic.twitter.com/Xy123aY1NJ — Bruno (@canalitavideo) March 2, 2021

Caixa Econômica Federal, @Caixa todo mês é essa instabilidade no app. Tô cansada já. — jessboll (@jessboll) March 2, 2021

eu tô amando que eu não consigo de forma nenhuma entrar na minha conta da caixa por causa que o app tá fora do ar aaaaaa como vou saber se recebi? — ian 🌹 (@wooheavensan) March 1, 2021

De acordo com informações do site Downdetector, que detecta falhas em serviços online, mais de 1400 notificações já foram registradas. Às 11h27 desta terça, o número chegou a 636.

De acordo com a Caixa Econômica, o serviço de Internet Banking da instituição apresenta alta demanda nesta data (2). "As equipes do banco estão trabalhando para ampliar o volume de acessos simultâneos para melhor atender a todos. Os demais canais de atendimento operam normalmente e podem ser utilizados como alternativa".