Internautas criam memes após mais um aumento no preço da gasolina; veja

O preço da gasolina aumentou, mais uma vez, e é claro que o povo brasileiro fez piada disso na internet. Os usuários do twitter não perderam tempo e lançaram vários memes sobre o assunto.

Legenda: Meme sobre o aumento do preço nos combustíveis Foto: reprodução/redes sociais

Legenda: Meme sobre aumento do preço da gasolina Foto: Reprodução/redes sociais

Legenda: meme da gasolina Foto: reprodução/redes sociais

Com a disparada do preço do combustível agora resta o olhar nostálgico para os preços de nem tão antigamente assim. Confira fotos de gasolina a R$ 2 que vão te deixar saudoso depois do super aumento da Petrobras.

Alta de preços

A Petrobras anunciou na quinta-feira (10) os reajustes para gasolina e diesel. Com um aumento de 18,8%, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. E o diesel com uma alta de 24,9%, com preço médio de venda passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro.

O litro do produto, que tinha preço médio de R$ 6,54 no Ceará já foi registrado postos de gasolina praticando o litro da gasolina a R$ 7,99 em Fortaleza.