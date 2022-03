Gasolina já passa de R$ 8 e diesel chega a R$ 7,66 no interior do Ceará

Motoristas de Itapipoca, no interior do Ceará, já amanheceram a sexta-feira com a gasolina ultrapassando pela primeira vez a marca de R$ 8,00, após o mega reajuste anunciado pela Petrobras ontem (10).

O litro chegou a R$ 8,09 no município que, mesmo antes do aumento, já era um dos mais caros do Ceará para abastecer. Já o diesel bateu R$ 7,66 em Itapipoca.

Recorde de preços

Esses valores configuram novos recordes para os preços dos combustíveis no Ceará. A máxima histórica anterior, que era de R$ 7,59, registrada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) em dezembro de 2021, foi pulverizada após o novo reajuste repassado pela Petrobras, de quase 19% para a gasolina e 25% para o diesel.

O Diário do Nordeste registrou aumentos em vários municípios do Ceará, de ontem a esta sexta-feira. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, já há postos vendendo gasolina por R$ 7,80.