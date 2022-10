INSS: saiba como pedir o benefício de incapacidade temporária sem passar por perícia presencial

O benefício de incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) pode ser solicitado sem a necessidade de passar por perícia presencial. Uma portaria recente prorrogou a decisão válida aos locais em que o tempo de espera para a realização da perícia pelo INSS seja superior a 30 dias.

A concessão do benefício não acontece de forma automática a partir do pedido. O atestado médico e os documentos complementares passarão por análise. Se negado, não cabe recurso da análise documental feita pela Perícia Médica Federal.

Aqueles que já têm a perícia presencial agendada, podem trocar o pedido para a análise documental. Nos casos em que não for possível preencher os requisitos da análise documental, é facultado ao requerente opção de agendamento para se submeter a exame médico-pericial.

PASSO A PASSO PARA O PEDIDO

Acessar o pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, ou pelo site Meu INSS.

Clicar em “Agendar Perícia” e, depois, em “Perícia Inicial”.

Solicitar o atendimento à distância e clicar em 'Sim' e 'Continuar'

Documentação e prazos

A documentação anexada não pode ter rasuras e precisa estar legível, sendo emitida há menos de 30 dias. Deve conter: nome completo do requerente, data de início do repouso e o prazo estimado necessário;

assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe e informações sobre a doença ou Classificação Internacional de Doenças (CID).

O auxílio não pode ter duração superior a 90 dias. Quem já teve anteriormente o benefício concedido com a análise documental, e quiser formular um novo pedido, só pode fazer isso 30 dias após o resultado da última análise.