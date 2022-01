Posso voltar a trabalhar mesmo recebendo o auxílio-doença do INSS? Tire dúvidas

O Instituto Social do Seguro Social (INSS) paga mensalmente benefícios, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, para o segurado que comprovar não ter capacidade para o seu trabalho.

Inclusive, com a reforma da previdência, eles passaram a se chamar: auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente.

Desta forma, vale ressaltar que o recebimento destes dois benefícios não lhe permite continuar trabalhando ou voltar a trabalhar, tendo em vista que o requisito de sua concessão é a incapacidade para o trabalho. Tire dúvidas abaixo.

O que é o auxílio-doença do INSS?

O auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária é o benefício previdenciário concedido pelo INSS a quem está impossibilitado de exercer sua função em razão de doença, recomendação médica ou acidente.

Quais os requisitos para receber o auxílio-doença do INSS?

Para receber o benefício por incapacidade é necessário:

Estar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, ou intercalados nos últimos 60 dias pela mesma doença;

Ter a qualidade de segurado;

Ter contribuído em favor do INSS por pelo menos 12 meses;

Desta forma, é importante frisar que se o segurado do INSS for trabalhador de carteira assinada, os primeiros 15 dias de afastamento serão pagos pelo empregador e, a partir do 16º dia, o benefício será pago pela Previdência Social.

Tenho direito ao auxílio-doença do INSS?

Poderá requerer o benefício de auxílio por incapacidade temporária o trabalhador que:

Estiver incapacitado por mais de 15 dias para o trabalho;

Esteja gozando da qualidade de segurado;

Conte com mais de 12 meses de contribuição para o INSS.

Portadores de doenças graves e no caso de acidente de trabalho são exceções para a regra de 12 meses.

Requerimento auxílio-doença: documentos e formulários necessários

Ao solicitar o requerimento de auxílio-doença é importante juntar todos os laudos médicos que comprovam a incapacidade, como:

Receitas de medicamentos;

Laudos que atestam a doença e a incapacidade;

Exames médicos;

Raio X;

Tomografia;

Atestados de fisioterapia.

Recebo auxílio-doença, posso trabalhar?

Não. Ao receber o auxílio-doença do INSS você não poderá trabalhar. Caso você receba o benefício por incapacidade e continue trabalhando, será considerado fraude junto ao INSS, já que você está incapaz de forma total e temporária para o seu trabalho.

Caso queira voltar a trabalhar, deverá esperar a alta médica, realizada pelo prazo determinado pelo perito do INSS, ou deverá agendar nova perícia no INSS e com isso o perito deverá constatar que você está apto para retornar à função.