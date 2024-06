Hurb deve reembolsar clientes em até 48 horas, decide Justiça

Por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, a agência de viagens online Hurb, antigo Hotel Urbano, deverá reembolsar clientes que compraram pacotes e não conseguiram viajar. A empresa tem 48 horas para cumprir a medida, mas ainda pode recorrer. As informações são do g1.

O juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio, concedeu a liminar na tarde desta terça-feira (4), referente as ações civis públicas conjuntas movidas pelo Ministério Público e pelo Instituto Brasileiro de Cidadania (Ibraci) no ano passado.

Veja também Negócios Entrada Moradia ofertará subsídio estadual de R$ 20 mil para financiamento de imóveis; veja detalhes Negócios 'Taxa das blusinhas' sobre importações de até US$ 50 vai ser retirada de PL, diz relator

A decisão ainda determina multa de R$ 10 mil por dia caso os reembolsos não sejam realizados. O magistrado também estabeleceu que a Hurb cumpra com os pacotes vendidos, também sob pena de multa de R$ 10 mil.

O juiz negou o pedido de bloqueio de contas da empresa, afirmando que a medida seria "incompatível com o pedido de reembolso imediato dos valores pagos" pelos clientes. A Hurb informou que "por questões legais, não comenta processos judiciais e/ou ações em andamento".

Entenda o caso

Em 2022, um total de 12.764 acionamentos foram feitos contra a Hurb, que foi acusada pelos clientes de publicidade e venda enganosa, por não cumprimento de ofertas e não fornecimento de serviços.

No dia 24 de abril de 2023, João Ricardo Mendes, CEO da Hurb, renunciou ao cargo, logo após xingar e ameaçar consumidores da antiga Hotel Urbano nas redes sociais. A crise se fortaleceu em meio às exposições de que passagens compradas não estariam sendo emitidas.