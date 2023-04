CEO da Hurb renuncia após xingar clientes; entenda o caso

João Ricardo Mendes, CEO da Hurb, renunciou ao cargo na segunda-feira (24), logo após xingar e ameaçar consumidores da antiga Hotel Urbano nas redes sociais. A crise se fortaleceu em meio às exposições de que passagens compradas não estariam sendo emitidas.

A partir de agora, Otávio Brissant, até então general council da Hurb, irá assumir a função de forma interina. Entretanto, João Ricardo Mendes segue como responsável legal e principal acionista da companhia.

"Caso a liderança julgue necessário, estarei disposto full time 24/07 em áreas que acredito agregar mais, como um ‘fundador sem função executiva", declarou ele nas redes, em meio às críticas.

Além das acusações de consumidores insatisfeitos, Mendes xingou clientes em um grupo de WhatsApp, ameaçando divulgar dados pessoais e reforçando um comportamento agressivo. "Tá arriscado alguém bater na m*rda da sua casa", disse ele, segundo vídeo publicado no Instagram.

Hotéis reclamam

Os relatos de clientes não são os únicos a reforçar a crise. Hotéis e pousadas no Brasil tem divulgado relatos de calotes da empresa, o que tem causado o cancelamento de reserva e prejuízo a viagem de milhares de pessoas em diversos estados.

O ex-CEO pontuou, em carta de renúncia, que o problema com agressividade era apenas dele e não representava os valores da empresa. Porém, não citou os casos de clientes que não tiveram as passagens emitidas mesmo após o pagamento.

"Esta é a primeira vez que estou disposto a admitir que preciso separar o João 'Pessoa Física' do João 'Pessoa Jurídica', pois estou prejudicando muitas pessoas, da mesma forma que eu dou meu melhor, fazendo muitas entregas, atitudes assim acabam se tornando um 'zero sum game' [jogo de soma zero]", finalizou.

Processo contra a Hurb

Um processo administrativo sancionador contra a empresa por desrespeito aos direitos dos consumidores foi aberto oficialmente, na segunda (24), pelo secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Nos três primeiros meses de 2023, a Hurb recebeu mais de 7 mil reclamações, contra 12 mil recebidas em 2022. Enquanto isso, o índice de solução das demandas na plataforma consumidor.gov caiu de 64% (2022) para 50% (2023).