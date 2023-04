Azul retoma voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte em maio, confirma Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou nesta segunda-feira (24) a retomada do voo diário entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, operado pela Azul Linhas Aéreas, a partir de 3 de maio.

Pelo Twitter, o governador disse ter se reunido com o diretor de Relações Institucionais da companhia, destacando o retorno como uma importante demanda para o setor de turismo e negócios do Cariri.

O retorno da rota entre as duas cidades foi antecipado, no fim de março, pelo colunista Igor Pires, do Diário do Nordeste.

Conforme a coluna, a operação será feita com aeronave Embraer, jato E-195, devendo o horário ser o mesmo que vigorou no 1º semestre de 2022: saída de Juazeiro por volta de 0h40, e saída de Fortaleza às 4h15.

Retomada de rota

Esta será a 3ª vez que a Azul opera essa rota, que se iniciou em 2019, substituindo a Avianca, tendo cessado devido à pandemia em 2020. No pós-pandemia, as ligações voltaram em 2022, mas cessaram sem motivos aparentes em julho do mesmo ano.

Havia a previsão de retorno da rota já em dezembro do ano passado, que não se confirmou. Em janeiro de 2023, a Azul operou o trecho apenas dois dias de janeiro e nada mais.