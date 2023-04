Trecho da Praia de Iracema onde ocorre o Réveillon de Fortaleza é fechado para obras; veja projeto

Cenário de passeios, práticas esportivas e com a presença de vendedores ambulantes, o Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, está fechado para obras de reformas. As intervenções no trecho devem ser finalizadas até o início de dezembro deste ano para a realização do próximo Réveillon.

As informações são da Prefeitura de Fortaleza. As intervenções começaram no início deste mês e compõem um projeto que prevê a reforma de 200 mil m², entre a Avenida Rui Barbosa até perto da antiga Ponte Metálica, com investimento de R$ 26,1 milhões. O prazo para conclusão total é de 18 meses.

Para a área do Aterro, onde fica a primeira etapa de reformas, está prevista a criação de “caminhos” pavimentados entre o mar e o calçadão, de “ilhas de restinga” e implantação de Pracinhas de Convivência.

Legenda: Alterações paisagísticas também serão feitas com reforma Foto: Kid Júnior

Cronograma divulgado

31/03/2023: assinatura da ordem de serviço

03/04/2023: início da primeira frente de serviço

17/04/2023: início da segunda frente de serviço

17/04/2023: início da terceira frente de serviço

03/06/2023: conclusão da primeira frente de serviço

Setembro/2024: prazo máximo para execução

Quem passa pelo Aterro, no momento, encontra tapumes amarelos que isolam o trecho em reformas. No local, atuam vendedores de milho e demais ambulantes, mas com o espaço cercado por tapumes, as atividades são realocadas.

A Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que têm permissão para comercializar produtos no calçadão do Aterro da Praia de Iracema continuam na área exercendo suas atividades econômicas.

Legenda: Ambulantes foram realocados para o início das obras Foto: Kid Júnior

Os permissionários fixos que atuam entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Ildefonso Albano foram remanejados para áreas próximas de onde atuavam ao longo do calçadão, no mesmo trecho. Algo similar foi feito com o trecho das ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro.

Os vendedores de trechos ainda sem intervenções seguem com atividades normais. “A Regional 12 mantém diálogo com os profissionais para explicar os impactos das intervenções na localidade e para garantir que a atividade econômica siga sem maiores transtornos”, informou a Seger.

Praia de Iracema

Conforme o projeto apresentado pela Prefeitura, para toda essa extensão da orla, serão construídas mini praças, caramanchões (estruturas para descanso), ciclovia, banheiros públicos e 50 novas vagas de estacionamento, além da implantação de iluminação em LED. Também está previsto o plantio de aproximadamente 1.000 árvores.

A orla deve ter a construção da Areninha da Praia de Iracema para a realização de práticas esportivas. Um mirante para a contemplação da paisagem e do pôr do sol e uma plataforma para saltos no Poço da Draga estão entre as novidades da obra.

O trecho do Poço da Draga, inclusive, até a Praia do Havaizinho vai ganhar 8 metros de calçadão com mobiliário urbano. Isso deve permitir o acesso de pedestres de uma ponta a outra da Praia de Iracema.

O espaço do Pavilhão Atlântico – estrutura histórica feita de madeira – deve ter bancos, iluminação e ambiente para realização de feiras, projetos culturais e gastronômicos.

A última obra na Beira Mar foi entregue em maio de 2022 e contemplou o trecho entre o espigão da Avenida Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes. Essa nova intervenção acontece na área de sentido inverso.

“A ideia é trazer essa padronização para este outro lado da orla. Nosso objetivo é concluir a primeira etapa, a do Aterro, até o final do ano, para que a próxima festa de Réveillon ocorra nesse espaço”, explicou Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

O Diário do Nordeste adiantou a proposta para a Praia de Iracema em janeiro deste ano com o detalhamento da licitação publicada no Portal de Compras de Fortaleza.

Confira o que deve ser feito em cada um dos 4 trechos revitalizados no processo de reforma da Praia de Iracema.

Aterro da Praia de Iracema

Legenda: Perspectiva da reforma do Aterro da Praia de Iracema

Criação de “caminhos” pavimentados entre o mar e o calçadão para aproximar o usuário da faixa de praia;

Criação de “ilhas de restinga” compostas por mata nativa, para evitar o soterramento dos “caminhos”;

Implantação de Pracinhas de Convivência e iluminação pública em LED.

Estátua de “Iracema Guardiã”

Legenda: Caminhos e ilhas de restinga próximos à Estátua de Iracema

Haverá caminhos pavimentados, pracinhas de convivência sombreadas por arborização e iluminação pública de LED;

Reforma dos revestimentos de piso e do arrimo;

Criação de setores destinados a vendedores ambulantes.

Praia do Lido/Praia dos Crush

Legenda: Nova configuração do Aterrinho e do calçadão

Vagas específicas dedicadas aos usuários com deficiência do Programa Praia Acessível, além de apoio de guarderia e área sombreada próxima à praia;

Banheiro público e acessível.

Calçadão das Praias de Iracema e Poço da Draga

Legenda: Reforma do entorno do Pavilhão Atlântico

Requalificação urbanística de todo calçadão e implementação do projeto paisagístico do Centro Cultural Belchior até a Ponte dos Ingleses;

Caminho em deck de madeira interligando a Praia de Iracema à Praia do Poço da Draga;

Urbanização do entorno do Pavilhão Atlântico;

Urbanização do espigão do Poço da Draga para facilitar “a caminhabilidade da população local e área contemplativa”.

Legenda: Caminho em deck de madeira da Praia de Iracema ao Poço da Draga

Financiamento e valor

De acordo com o documento, “a proposta da requalificação é a de oferecer à população de Fortaleza um espaço de convivência, seguro, arborizado e acessível, no qual os cidadãos poderão usufruir ao praticar atividades ao ar livre e à beira mar”.

Legenda: Projeção da urbanização do espigão do Poço da Draga

O valor global da licitação é de R$26,7 milhões. A obra será licitada com abrangência internacional, com recebimento das propostas no dia 1º de março.

O órgão financiador é o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), dentro do Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro, assinado em 2018.

