Beira-Mar de Fortaleza e Praia de Iracema devem ter novas obras; saiba o que vai mudar

A requalificação da Avenida Beira-Mar foi entregue em maio de 2022, depois de quase quatro anos de obras. Em 2023, devem ser iniciadas novas obras em parte da via não contemplada na primeira intervenção e mais alguns trechos da orla da Praia de Iracema.

Os planos da Prefeitura Municipal estão em uma licitação a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), a ser aberta em março, mas já disponível para consulta no Portal de Compras de Fortaleza.

A obra inaugurada no ano passado contemplou o trecho entre o espigão da Avenida Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes. Já a nova intervenção está programada para a área do sentido inverso.

O eixo estrutural envolve a Av. Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar (entre a Av. Rui Barbosa e Av. Almirante Tamandaré), toda a Praia de Iracema e o trecho do Poço da Draga, “unificando e integrando os espaços urbanos”.

As intervenções estão planejadas para 4 regiões. Veja o planejamento para cada uma delas:

Aterro da Praia de Iracema

Legenda: Perspectiva da reforma do Aterro da Praia de Iracema

Criação de “caminhos” pavimentados entre o mar e o calçadão para aproximar o usuário da faixa de praia;

Criação de “ilhas de restinga” compostas por mata nativa, para evitar o soterramento dos “caminhos”;

Implantação de Pracinhas de Convivência e iluminação pública em LED.

Estátua de “Iracema Guardiã”

Legenda: Caminhos e ilhas de restinga próximos à Estátua de Iracema

Haverá caminhos pavimentados, pracinhas de convivência sombreadas por arborização e iluminação pública de LED;

Reforma dos revestimentos de piso e do arrimo;

Criação de setores destinados a vendedores ambulantes.

Praia do Lido/Praia dos Crush

Legenda: Nova configuração do Aterrinho e do calçadão

Vagas específicas dedicadas aos usuários com deficiência do Programa Praia Acessível, além de apoio de guarderia e área sombreada próxima à praia;

Banheiro público e acessível.

Calçadão das Praias de Iracema e Poço da Draga

Legenda: Reforma do entorno do Pavilhão Atlântico

Requalificação urbanística de todo calçadão e implementação do projeto paisagístico do Centro Cultural Belchior até a Ponte dos Ingleses;

Caminho em deck de madeira interligando a Praia de Iracema à Praia do Poço da Draga;

Urbanização do entorno do Pavilhão Atlântico;

Urbanização do espigão do Poço da Draga para facilitar “a caminhabilidade da população local e área contemplativa”.

Legenda: Caminho em deck de madeira da Praia de Iracema ao Poço da Draga

Financiamento e valor

De acordo com o documento, “a proposta da requalificação é a de oferecer à população de Fortaleza um espaço de convivência, seguro, arborizado e acessível, no qual os cidadãos poderão usufruir ao praticar atividades ao ar livre e à beira mar”.

Legenda: Projeção da urbanização do espigão do Poço da Draga

O valor global da licitação é de R$26,7 milhões. A obra será licitada com abrangência internacional, com recebimento das propostas no dia 1º de março.

O órgão financiador é o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), dentro do Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro, assinado em 2018.

