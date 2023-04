Prefeitura anuncia reforma de 17 unidades de ensino de Fortaleza; veja detalhes

A requalificação de 17 equipamentos de educação em Fortaleza, entre creches e escolas, foi autorizada, na manhã desta segunda-feira (24), com a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito José Sarto (PDT). Ao todo, R$ 55,5 milhões serão investidos em pacote de obras nas unidades de ensino da rede municipal.

Segundo informações da Prefeitura, das 17 unidades de ensino, 12 já estão passando por processo de requalificação, enquanto as demais serão incluídas a partir de agora.

"Vim aqui com muita alegria lançar o pacto de requalificação de vários equipamentos escolares, ainda mais em um lugar tão importante para o ensino na Capital", comentou Sarto durante o evento, realizado na Escola de Tempo Integral (ETI) Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Floresta.

Obras nas unidades

A estimativa é de que 5,8 mil estudantes sejam beneficiados com as ações, que devem incluir melhorias estruturais no parque escolar e "mais conforto, segurança e acessibilidade para alunos, professores e funcionários", segundo pontua a Prefeitura.

As obras serão comandadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). Devem ser executadas reformas completas das unidades, com revisão de coberta, pintura, recuperação de revestimentos e pisos, requalificação e ampliação de ambientes, além de construção de novos espaços.

Confira a lista de unidades contempladas:

EM Yolanda Queiroz

EM Zaíra Monteiro Gondim

EM Monteiro Lobato

EM Catarina Lima

CEI Vicente Fialho

CEI Clodoaldo Pinto

CEI Virgílio Távora

CEI Francisca Fernandes Magalhães

ETI Carolino Sucupira

ETI Diogo Vital de Siqueira

ETI Francisca Fernandes Magalhães

ETI Nossa Senhora de Fátima

ETI Guiomar da Silva Almeida

ETI Professor Antônio Girão Barroso

ETI Professor Álvaro Costa

ETI Escolar Professor Joaquim Francisco de Sousa Filho

ETI Professor Ademar Nunes Batista