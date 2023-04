Pai desenvolve inteligência artificial para filho parar de chupar dedo

O desenvolvedor de software, Samuel Luz, de Fortaleza, criou uma ferramenta para tentar fazer o filho Isaac, de dois anos, parar de chupar dedo.

Após tentar mudar o comportamento do filho de outras maneiras, Samuel decidiu usar a tecnologia em seu favor. Ele mapeou os momentos em que o filho estava chupando o dedo e desenvolveu um sistema em que, quando a criança está assistindo vídeos e coloca o dedo na boca, o vídeo é pausado.

Nas redes sociais, o desenvolvedor publicou um vídeo explicando como foi o processo de criação da ferramenta.

"Tive a ideia de criar um sistema de inteligência computacional para fazer o Isaac parar de chupar dedo, então eu iniciei capturando imagens dele chupando dedo enquanto assistia televisão para poder treinar um classificador. Depois de separar as imagens eu treinei o algoritmo", explica nas redes sociais.

Ele detalha ainda que a ideia é usar uma espécie de sistema de recompensa no qual a criança só consegue continuar vendo o vídeo ou desenho se não colocar a mão na boca.

"Quando ele coloca o dedo na boca, o vídeo é pausado, então uma hora ele vai entender que para que ele assista o desenho ele não vai poder chupar o dedo", acrescenta o desenvolvedor.

No Instagram de Samuel, o vídeo que mostra o processo de criação do sistema tem quase 12 mil curtidas e mais de mil comentários. "Cara, tu já patenteou isso né?!", diz um usuário. Vários comentários pedem ao desenvolvedor que disponibilize a ferramenta para que os pais possam aplicar com suas crianças.

Outros comentários questionam a iniciativa e o uso do sistema de recompensa com a criança. "Não aumentou a ansiedade da criança?", questiona uma mulher.