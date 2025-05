Grupo Edson Queiroz (GEQ) cresce 36% em 2024, e Ebitda atinge R$ 1,7 bilhão

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) encerrou 2024 com um resultado expressivo: R$ 1,7 bilhão de Ebitda (lucro antes dos juros, tributos, depreciação e amortização), sinalizando um crescimento de 36% em relação ao ano anterior.

Nos últimos cinco anos, o crescimento foi de 34% ao ano. Já a receita bruta foi de R$ 12,8 bilhões, 5% acima de 2023. Fazem parte do GEQ as empresas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares (SVM).

Para Carlos Rotella, presidente-executivo do GEQ, os resultados refletem a disciplina adotada para o cumprimento do mandato estratégico estabelecido há quatro anos.

"Esse crescimento é reflexo de uma governança por meio de uma cultura corporativa sólida, que prioriza eficiência operacional, inovação e, sobretudo, pessoas. Construímos um modelo de gestão robusto, que combina visão de longo prazo com entregas consistentes no curto prazo. Nosso foco é continuar investindo em nossas operações, visando a otimização dos nossos processos por projetos estratégicos em todas as operações", afirma.

Minalba vai dobrar a capacidade produtiva

Uma das maiores empresas de bebidas não alcoólicas do país, a Minalba Brasil atua com um portfólio de 12 marcas nas categorias de água mineral, refrigerante, sucos, energéticos e isotônicos.

Por conta do crescimento acelerado do mercado de não alcoólicos, a empresa prevê, para 2025, investimentos na ampliação de sua capacidade fabril e em novas parcerias para capturar essa oportunidade.

"Em 2025, a Minalba Brasil tem se consolidado com uma liderança em um mercado que cresce anualmente a dois dígitos e para tal, tomando como base as perspectivas altamente positivas dos próximos cinco anos, estamos lançando um projeto que dobrará a capacidade produtiva deste negócio", ressalta Rotella.

Proprietária de marcas mais tradicionais de água, como Minalba, São Lourenço e Indaiá, a companhia, ao longo de 2024, atuou em estratégias para descomoditização da categoria, visando agregar valor aos produtos.

Nacional Gás aposta em melhoria na experiência do cliente

Em um cenário macroeconômico desafiador para o setor de GLP (gás liquefeito de petróleo), a Nacional Gás não somente manteve sua operação estável como registrou crescimento em relação ao ano anterior.

Segundo o presidente-executivo do GEQ, para este ano está sendo planejada a destinação de recursos para a modernização das bases de GLP na Nacional Gás, "seguindo o modelo bem-sucedido da base de Suape (PE)".

Justificando o bom resultado do ano passado são apontadas algumas ações na empresa. No setor de Revenda, o destaque foi a digitalização do processo de vendas, melhorando a experiência do cliente com o aplicativo Minha Revenda.

Já no Empresarial, o desempenho positivo foi alavancado por uma estratégia comercial que contempla mercados como condomínios, indústria, comércio e agronegócio.

"Sabemos que a competitividade no setor passa por ganho de escala, excelência operacional e compromisso com a segurança e serviços", comenta o presidente.

Como parte de seu plano de negócio, a Nacional Gás também investiu na reestruturação do go to market, em um programa de excelência técnica no atendimento aos clientes e adquiriu uma empresa de medição individualizada, oferecendo este serviço para todos os seus clientes.

Importância na matriz energética nacional

Rotella lembra que o cenário de gás no Brasil passa por uma fase de transformação relevante e com importância crescente na matriz energética nacional.

"Há uma demanda importante, impulsionada por programas futuros de inclusão energética como o Gás para Todos, no segmento de revenda com foco para residência (botijões até 13kg), reforçando o papel do GLP como insumo essencial para o desenvolvimento social, em substituição ao uso doméstico de lenha extremamente prejudicial à saúde dos consumidores", comenta.

Ao mesmo tempo, ele aponta desafios significativos como a necessidade de ampliação e modernização da infraestrutura logística até a volatilidade dos preços internacionais.

"Se mantivermos esse ritmo de execução e adaptabilidade, acreditamos que os impactos no nosso resultado serão positivos tanto no segmento de revenda, que atende ao uso doméstico, quanto no segmento empresarial, que atende comércios, serviços, condomínios e o agronegócio".

Assinatura integrada e customizada

No Sistema Verdes Mares (SVM), empresa de comunicação do GEQ, está sendo implementado um projeto estruturante que visa oferecer experiência de assinatura integrada e customizada por nicho.

Com a unificação de e-commerce, automação de marketing, gestão de relacionamento com o cliente (em inglês a sigla usada é CRM) e ID único, a iniciativa aumenta a capacidade do grupo de proporcionar interações personalizadas e valor em tempo real, desde o primeiro contato até a fidelização.

"Esse processo, que ganhou ainda mais impulso nos últimos anos, não se trata apenas de tecnologia, representa uma mudança estratégica no qual o SVM se posiciona como uma media tech, combinando conteúdo de qualidade com inteligência de dados, desempenho e inovação contínua", diz Rotella.

O SVM também tem apostado no marketing de entretenimento, com destaque para a cobertura de grandes eventos regionais, como as tradicionais festas juninas e micaretas do Nordeste. Entre os destaques, está o filme Milagre do Destino, longa exibido recentemente na Tela Quente, da TV Globo, em rede nacional, e que também está disponível no Globoplay.

Esmaltec aposta no fortalecimento das exportações

Braço que produz eletrodomésticos no GEQ, a Esmaltec aposta na linha de refrigeradores Inverter “ROC35”, para ampliar as exportações, principalmente para a América Latina. Os novos modelos são mais econômicos e possuem certificação A+++ do Inmetro o que têm impulsionado o crescimento nas vendas.

É previsto o lançamento de produtos na linha de fogões Ideal, assim como um avanço nas vendas pelo mercado digital que têm consolidado a estratégia da marca. A empresa planeja novos investimentos no portfólio de produtos e em processos industriais.

Resultados refletem foco em pessoas e evolução tecnológica

Na frente de cultura organizacional, o GEQ reforçou pilares como foco no cliente, inovação e integridade, além de intensificar ações de bem-estar para os mais de 9 mil colaboradores presentes em todo o Brasil. Entre os destaques estão o programa Bem Cuidar, voltado à saúde integral, a adesão ao Empresa Cidadã, que amplia licenças maternidade e paternidade, e o lançamento do programa de ESG.

Em 2024, a companhia iniciou um processo de evolução tecnológica em toda a companhia, fazendo um grande investimento com a adoção do SAP/4HANA. A mudança para um ERP mais moderno e robusto visa estabelecer uma cultura orientada a dados, promovendo maior agilidade e assertividade nas decisões.

A iniciativa tem como objetivo incrementar a integração e padronização da gestão das empresas do grupo, otimizando processos e impulsionando a eficiência operacional, além de disponibilizar uma plataforma sustentável, explorando ao máximo as funcionalidades standards do ERP.

