CAPTEI: Fórum de Líderes Grupo Edson Queiroz reúne 250 gestores em Fortaleza

O Fórum de Líderes Grupo Edson Queiroz (GEQ) foi um evento de grande importância e relevância para a empresa, reunindo 250 gestores de todo o país em Fortaleza para discutir o tema "Líderes que Impactam". A iniciativa teve como objetivo explorar os resultados e desafios da empresa, bem como destacar o impacto que cada um dos líderes exerce nos negócios, nas pessoas e na sociedade.

Legenda: Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Comandado pelo presidente executivo do GEQ, Carlos Rotella, o evento proporcionou momentos de reflexão e troca de experiências entre os participantes, que puderam compartilhar ideias e estratégias para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Além disso, o encontro contou com a presença dos diretores superintendentes das empresas do GEQ (Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares) e diretores corporativos da Holding, que desempenharam papel fundamental na organização e realização do evento.

Legenda: Ruy do Ceará, Felipe Rocha, Felipe Nunes, Igor Barroso, Amauri Soares, Edson Queiroz Neto, Natália Jereissati e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Destaque também para os palestrantes convidados, que trouxeram insights e conhecimentos valiosos para os participantes. O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, o sócio-diretor da Quaest Consultoria, Felipe Nunes, e o diretor da TV Globo, Amauri Soares, compartilharam suas visões e experiências sobre liderança, negócios e impacto na sociedade, enriquecendo ainda mais o debate e as discussões do fórum.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Carlos Rotella, Felipe Rocha, Igor Barroso, Otávio Queiroz, Natália Jereissati, Edson Queiroz Neto e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Dória, Carlos Rotella e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor Frota e Felipe Queiroz Rocha e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio, Carlos Rotella e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Anibal Tacchi, Carlos Rotella e Chistina Larroude Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pitanga e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz, Abelardo e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Filho e Otávio Queiroz, Luizão Barbosa e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso, Felipe Rocha, Otávio Queiroz, Natália Jereissati, Edson Queiroz Neto e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Rocha, Aélio Silveira, Ruy do Ceará, Aleksandro Oliveira e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Furtado, Edson Queiroz Neto e Ana Motta Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio, Taís Lopes, Ruy do Ceará, Amauri Soares, Marcos Montenegro e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Rocha, Otávio e Edson Queiroz, Vitor Frota e Otávio Queiroz Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio, Arenusa Goulart, Erick Picanço, Ruy do Ceará e Natália Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes, Fábio Ambrósio, Edson Queiroz Neto, Ruy do Ceará, Raquel Oliveira, Emília Ribeiro e Marcelo Pitanga Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Negreiros, Ruy do Ceará, Fábio Ambrósio e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Amauri Soares, Ruy do Ceará e Felipe Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Adamir Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Amauri Soares e Meiry Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Adamir Macedo, Danielli Martins e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Aleksandro Oliveira, Galbênia Ribeiro e Nildo Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Danielli Martins, Emília Ribeiro e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: André Melo, Gustavo Bortoli, Marcelino Oliveira e Gustavo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Bersi, Raquel Oliveira, Priscila Marques e Isabele Pina Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Freire, Christina Larroude e Raquel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Nogueira e Meiry Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Aélio Silveira, Christina Larroude, Raquel Oliveira, Lucas Ferinance e Mauricio Favoreto Foto: LC Moreira

Legenda: Aélio Silveira, Vitor Frota, Felipe Rocha e Christina Larroude Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Lopes, Ana Motta, Guilherme Furtado e Aleksandro Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Souza, Reginaldo Monte, Jorge Dória, Francklin Valente, Daniel Luís, Gustavo Bortoli Foto: LC Moreira

Legenda: Eder Semenssato, Humberto Rodovalho e Ronier Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Nunes e Marcelo Dourado Foto: LC Moreira

Legenda: Francilene Arcanjo, Paula Nogueira, Meiry Furtado, Isabele Pina, Marcus Oliveira e Adamir Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Barroso, Otávio Queiroz Filho e Caio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Barsi, Isabele Pina, Raquel Oliveira e Priscila Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pinto e Márcio Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Arenusa Goulart e Danielli Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Luizão Barbosa e Marcelo Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Dourado, Ananias Gomes e Marcelo Pitanga Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pinto, Celso Rocha e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Theodoro, Evedraldo Govea e Emerson Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Correia e Osvaldo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Morais e Luís Lisboa Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Robertson, Ivelins Medeiros, Marcelo Dourado, Elber Reis e Witler Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Rejane, Adriano Lima, Vanúbia Macedo e Carlos Daniel Foto: LC Moreira

Legenda: Natalia Ristov, Ricardo Fonseca, Celso Rocha e Guilherme Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Rodrigues, Paulo Salgado e Antônio Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Favoretto, Aleksandro Oliveira, Jorge Dória e Lucas Ferianci Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Marcos Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Megale Foto: LC Moreira

Legenda: Amauri Soares Foto: LC Moreira

