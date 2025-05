Ganhador de R$ 2,8 milhões na Mega-Sena não retira prêmio; saiba até quando a Caixa permite saque

Um morador de Balneário Gaivota, no litoral de Santa Catarina, ainda não retirou o prêmio de R$ 2.805.101,47 que ganhou na Mega-Sena. Ele foi um dos participantes de um bolão vencedor do concurso 2855, sorteado no último dia 24 de abril, cujo prêmio total foi de R$ 25.245.913,23.

A cota do apostador foi contemplada por meio de um bolão organizado pela Caixa Econômica Federal. Nesse caso, cada participante recebe uma cópia do bilhete e, em caso de acerto, tem direito à parte proporcional do prêmio. Os bolões podem ser feitos nas lotéricas, pelo aplicativo ou diretamente no caixa.

Prazo e regras para retirada

Segundo a Caixa, o ganhador tem até 90 dias corridos após a data do sorteio para retirar o valor. Caso isso não ocorra, o prêmio prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme prevê a legislação brasileira.

Por se tratar de um valor milionário, o saque só pode ser realizado em uma agência da Caixa. Para isso, é necessário apresentar o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de um documento oficial com foto e o CPF.

No concurso 2855, os números sorteados foram: 12 - 16 - 24 - 31 - 51 - 55.

Segundo prêmio consecutivo em SC

Esta foi a segunda aposta consecutiva feita em Santa Catarina a conquistar o prêmio máximo da Mega-Sena. Na semana anterior, um bolão de Concórdia, no Oeste do estado, faturou R$ 52 milhões, divididos entre seis apostadores.

Todas as cotas desta já foram resgatadas, informou a Caixa Econômica.

