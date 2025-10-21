Fortaleza tem 11 empreendimentos aptos a novo financiamento de até R$ 2,25 milhões; veja bairros
Governo Federal ampliou teto de financiamento habitacional mirando a classe média
O novo modelo de crédito imobiliário, que permite o financiamento de imóveis de até R$ 2,25 milhões, contempla 11 empreendimentos residenciais em Fortaleza e mais um em Caucaia, na Região Metropolitana.
Ao todo, são 344 unidades, das quais 48 estão localizadas em Caucaia. Visando atender a classe média, o Governo Federal subiu o limite de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, que era de R$ 1,5 milhão.
Responsável por cerca de 70% dos financiamentos habitacionais do País, a Caixa Econômica Federal já está oferecendo crédito com o novo teto.
Os imóveis de Fortaleza entre R$ 1,5 milhão e R$ 2,25 milhões estão localizados na área mais valorizada da Capital, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon).
Um apartamento nos empreendimentos é comercializado a pelo menos de R$ 12,4 mil por metro quadrado. A título de comparação, o m² residencial de Fortaleza para venda é de em média R$ 8,7 mil.
A maior parte dos empreendimentos foi lançada recentemente e tem entre 3 e 4 quartos.
VEJA OS BAIRROS ONDE HÁ EMPREENDIMENTOS ENTRE R$ 1,5 MI E R$ 2,25 MI EM FORTALEZA
- Meireles - 4 empreendimentos
- Aldeota - 2 empreendimentos
- Cocó - 2 empreendimentos
- Diosínio Torres - 1 empreendimento
- Engenheiro Luciano Cavalcante - 1 empreendimento
- Fátima - 1 empreendimento
Além dos onze empreendimentos em Fortaleza, há um imóvel residencial nessa faixa em Caucaia. O condomínio de casas foi lançado em 2024 e tem metro quadrado avaliado em R$ 14,6 mil.
MEDIDA VOLTADA PARA CLASSE MÉDIA
O economista Mario Monteiro avalia que a ampliação do teto de financiamento tem como objetivo primordial favorecer a aquisição de imóveis pela classe média, o que pode gerar um efeito positivo no segmento imobiliário.
“Pode ir além da construção, porque pega também o setor de reforma, já que pode aumentar a compra de imóveis usados também. Favorece a classe média e gera um efeito secundário, porque o sujeito que vende um imóvel usado, provavelmente vai comprar outro imóvel”, aponta.
Por que o estoque é baixo?
Em relação ao baixo estoque de empreendimentos nessa faixa de preço, o economista aponta que é um reflexo do achatamento da classe média em Fortaleza - acompanhando movimento nacional.
“Hoje, você tem dois públicos. O do primeiro imóvel, que é classe C, D. E a classe A, que vai apostar em um imóvel de um valor maior. Para você ter um financiamento de R$ 2 milhões, vai ter uma prestação em torno de R$ 8 mil, não é toda classe média que tem condições”, avalia.
NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO
O Governo Federal anunciou, em 13 de outubro, uma série de mudanças para ampliar o acesso ao financiamento habitacional.
O crédito imobiliário deve receber injeção de R$ 20 milhões, viabilizando o financiamento de 80 mil imóveis até o fim de 2026.
Além de elevar o teto de empreendimentos financiáveis, o governo aumentou a cota máxima de financiamento para 80% do valor do imóvel.