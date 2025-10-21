Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem 11 empreendimentos aptos a novo financiamento de até R$ 2,25 milhões; veja bairros

Governo Federal ampliou teto de financiamento habitacional mirando a classe média

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto aérea de área com prédios residenciais em Fortaleza
Legenda: Financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro de Habitação passa a abranger imóveis avaliados em mais de R$ 1,5 milhão.
Foto: Fabiane de Paula / SVM

O novo modelo de crédito imobiliário, que permite o financiamento de imóveis de até R$ 2,25 milhões, contempla 11 empreendimentos residenciais em Fortaleza e mais um em Caucaia, na Região Metropolitana.

Ao todo, são 344 unidades, das quais 48 estão localizadas em Caucaia. Visando atender a classe média, o Governo Federal subiu o limite de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, que era de R$ 1,5 milhão. 

Responsável por cerca de 70% dos financiamentos habitacionais do País, a Caixa Econômica Federal já está oferecendo crédito com o novo teto. 

Os imóveis de Fortaleza entre R$ 1,5 milhão e R$ 2,25 milhões estão localizados na área mais valorizada da Capital, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon).

Um apartamento nos empreendimentos é comercializado a pelo menos de R$ 12,4 mil por metro quadrado. A título de comparação, o m² residencial de Fortaleza para venda é de em média R$ 8,7 mil.

A maior parte dos empreendimentos foi lançada recentemente e tem entre 3 e 4 quartos. 

VEJA OS BAIRROS ONDE HÁ EMPREENDIMENTOS ENTRE R$ 1,5 MI E R$ 2,25 MI EM FORTALEZA

  • Meireles - 4 empreendimentos 
  • Aldeota - 2 empreendimentos
  • Cocó - 2 empreendimentos
  • Diosínio Torres - 1 empreendimento
  • Engenheiro Luciano Cavalcante - 1 empreendimento
  • Fátima - 1 empreendimento

Além dos onze empreendimentos em Fortaleza, há um imóvel residencial nessa faixa em Caucaia. O condomínio de casas foi lançado em 2024 e tem metro quadrado avaliado em R$ 14,6 mil. 

MEDIDA VOLTADA PARA CLASSE MÉDIA

O economista Mario Monteiro avalia que a ampliação do teto de financiamento tem como objetivo primordial favorecer a aquisição de imóveis pela classe média, o que pode gerar um efeito positivo no segmento imobiliário. 

Veja também

teaser image
Negócios

Governo anuncia crédito de até R$ 30 mil para reforma da casa própria

teaser image
Negócios

Crise do setor eólico ameaça os investimentos e projetos offshore no Ceará?

teaser image
Negócios

Ceará mira exportações de caprinos e ovinos para o mercado muçulmano com novo polo halal

“Pode ir além da construção, porque pega também o setor de reforma, já que pode aumentar a compra de imóveis usados também. Favorece a classe média e gera um efeito secundário, porque o sujeito que vende um imóvel usado, provavelmente vai comprar outro imóvel”, aponta.

Por que o estoque é baixo?

Em relação ao baixo estoque de empreendimentos nessa faixa de preço, o economista aponta que é um reflexo do achatamento da classe média em Fortaleza - acompanhando movimento nacional. 

“Hoje, você tem dois públicos. O do primeiro imóvel, que é classe C, D. E a classe A, que vai apostar em um imóvel de um valor maior. Para você ter um financiamento de R$ 2 milhões, vai ter uma prestação em torno de R$ 8 mil, não é toda classe média que tem condições”, avalia. 

NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO

O Governo Federal anunciou, em 13 de outubro, uma série de mudanças para ampliar o acesso ao financiamento habitacional.

O crédito imobiliário deve receber injeção de R$ 20 milhões, viabilizando o financiamento de 80 mil imóveis até o fim de 2026. 

Além de elevar o teto de empreendimentos financiáveis, o governo aumentou a cota máxima de financiamento para 80% do valor do imóvel. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

Cristiano Maia dobra produção de sua Samaria Rações

Sua fábrica de Fortaleza está sendo ampliada outra vez e sua produção saltará, no fim deste ano, das atuais 8 mil toneladas/ano para 16 mil toneladas/ano

Egídio Serpa
Há 16 minutos
Foto aérea de área com prédios residenciais em Fortaleza
Negócios

Fortaleza tem 11 empreendimentos aptos a novo financiamento de até R$ 2,25 milhões; veja bairros

Governo Federal ampliou teto de financiamento habitacional mirando a classe média

Mariana Lemos
Há 1 hora
Imagem mostra cartões de crédito.
Ana Alves

Como usar o cartão de crédito de forma inteligente e evitar o rotativo

Uma análise das principais armadilhas financeiras e estratégias para o uso consciente do crédito

Ana Alves
Há 1 hora
Lote de bilhetes da Mega-Sena com detalhes em cores variadas, destaque para o logo da loteria, em uma mesa, prontos para jogar e participar do sorteio.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 76 milhões nesta terça (21)

Caixa oferece diversas oportunidades para você se tornar um milionário.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Itaueira está exportando melão cearense para o Canadá

Semanalmente, a empresa da família Prado embarca contêineres pelos portos de Pecém e Mucuripe para o exigente mercado canadense. E também para a Europa.

Egídio Serpa
21 de Outubro de 2025
Bomba de gasolina em posto durante reajuste de preços anunciado pela Petrobras no Ceará.
Negócios

Preço da gasolina cai no Ceará a partir desta terça (21); veja quanto deve ficar o litro

Tendência é que o preço do combustível acompanhe a queda do valor do petróleo e apresente novas reduções

Letícia do Vale
20 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2875 de hoje, segunda-feira, 20/10; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2875 de hoje, segunda-feira, 20/10; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2875 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6857, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6857, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2838 – Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2838 – Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2838 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3517, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3517, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (20/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (20/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 761 - Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 2,8 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 761 - Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 2,8 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 761 em 20/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Petrobras recebe licença para perfurar poço na Margem Equatorial

O poço a ser perfurado está localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Maior piscina da América Latina
Victor Ximenes

Maior piscina da América Latina abre em Jeri com show de Alok

Victor Ximenes
20 de Outubro de 2025
Moradores formam as palavras Acesso Livre na praia de Jericoacoara.
Negócios

TRF5 decide nesta terça (21) sobre cobrança de ingresso para acessar a Vila de Jericoacoara

O Tribunal analisará recurso da empresa Urbia Cataratas, responsável pela administração do Parque Nacional

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra posto de combustível
Negócios

Petrobras reduz em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras

Com a redução, o preço médio de venda passa a ser de R$ 2,71 por litro

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra médicos reunidos
Papo Carreira

Enamed 2025: veja quando sai o gabarito preliminar

Nota do exame pode ser usada para ingresso em programas de residência médica

Redação e Agência Brasil
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Papo Carreira

OAB: sai gabarito preliminar da 2ª fase do 44º Exame de Ordem

Cadernos de provas e padrões de respostas preliminar foram publicados

Carol Melo
20 de Outubro de 2025
Fachada de prédio da Sudene.
Victor Ximenes

Sudene aprova R$ 34,7 milhões para dois projetos no Ceará

Projetos em Maracanaú e Jaguaribara avançam na tramitação para financiamento

Victor Ximenes
20 de Outubro de 2025
Mão segura caneta durante prova de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
20 de Outubro de 2025
Trabalhador manuseia barras de ferro fundido em oficina industrial, representando o setor metalúrgico e a produção de peças no Ceará.
Negócios

Nova planta industrial pode atrair investimentos do setor automotivo ao aeronáutico no Ceará

Fábrica será instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Letícia do Vale
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

ExpoCariri com triplo da área e 170 estandes espera 50 mil pessoas

Haverá cursos sobre novas técnicas e tecnologias usadas nos diferentes ramos da agropecuária. A Faec estima negócios de R$ 30 milhões.

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra campo com mais de 5 búfalos pastando.
Negócios

Paracuru e Pentecoste concentram criação de búfalos, e rebanhos crescem 20% no Ceará

Estado tem condições climáticas favoráveis para a produção do animal

Paloma Vargas
20 de Outubro de 2025
Volantes de apostas expostos em uma casa lotérica da Caixa, representando as loterias do dia com jogos como Quina, Lotofácil e Lotomania.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 10,5 milhões nesta segunda (20)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar

Redação
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Para agroindustrial, estratégia de Lula e do PT preocupa

Com Jorge Messias, presidente Lula amplia maioria no STF, tira proveito das divergências na direita e, com Trump, melhora a popularidade

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Foto que contém a Estação Ferroviária de Sobral, abandonada e atualmente sede da Escola de Belas Artes de Sobral.
Negócios

O que se sabe sobre o trem de passageiros entre Fortaleza e Sobral?

Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente

Luciano Rodrigues
19 de Outubro de 2025
Cartelas de Mega-Sena.
Negócios

Duas apostas de Fortaleza ganham quase 300 mil na Mega-Sena 2929

Aposta simples de seis dezenas da Mega-Sena custa R$ 4,50

Redação
18 de Outubro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6856, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1216 de hoje 18/10; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025