Fortaleza tem 11 empreendimentos aptos a novo financiamento de até R$ 2,25 milhões; veja bairros

O novo modelo de crédito imobiliário, que permite o financiamento de imóveis de até R$ 2,25 milhões, contempla 11 empreendimentos residenciais em Fortaleza e mais um em Caucaia, na Região Metropolitana.

Ao todo, são 344 unidades, das quais 48 estão localizadas em Caucaia. Visando atender a classe média, o Governo Federal subiu o limite de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, que era de R$ 1,5 milhão.

Responsável por cerca de 70% dos financiamentos habitacionais do País, a Caixa Econômica Federal já está oferecendo crédito com o novo teto.

Os imóveis de Fortaleza entre R$ 1,5 milhão e R$ 2,25 milhões estão localizados na área mais valorizada da Capital, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon).

Um apartamento nos empreendimentos é comercializado a pelo menos de R$ 12,4 mil por metro quadrado. A título de comparação, o m² residencial de Fortaleza para venda é de em média R$ 8,7 mil.

A maior parte dos empreendimentos foi lançada recentemente e tem entre 3 e 4 quartos.

VEJA OS BAIRROS ONDE HÁ EMPREENDIMENTOS ENTRE R$ 1,5 MI E R$ 2,25 MI EM FORTALEZA

Meireles - 4 empreendimentos

Aldeota - 2 empreendimentos

Cocó - 2 empreendimentos

Diosínio Torres - 1 empreendimento

Engenheiro Luciano Cavalcante - 1 empreendimento

Fátima - 1 empreendimento

Além dos onze empreendimentos em Fortaleza, há um imóvel residencial nessa faixa em Caucaia. O condomínio de casas foi lançado em 2024 e tem metro quadrado avaliado em R$ 14,6 mil.

MEDIDA VOLTADA PARA CLASSE MÉDIA

O economista Mario Monteiro avalia que a ampliação do teto de financiamento tem como objetivo primordial favorecer a aquisição de imóveis pela classe média, o que pode gerar um efeito positivo no segmento imobiliário.

“Pode ir além da construção, porque pega também o setor de reforma, já que pode aumentar a compra de imóveis usados também. Favorece a classe média e gera um efeito secundário, porque o sujeito que vende um imóvel usado, provavelmente vai comprar outro imóvel”, aponta.

Por que o estoque é baixo?

Em relação ao baixo estoque de empreendimentos nessa faixa de preço, o economista aponta que é um reflexo do achatamento da classe média em Fortaleza - acompanhando movimento nacional.

“Hoje, você tem dois públicos. O do primeiro imóvel, que é classe C, D. E a classe A, que vai apostar em um imóvel de um valor maior. Para você ter um financiamento de R$ 2 milhões, vai ter uma prestação em torno de R$ 8 mil, não é toda classe média que tem condições”, avalia.

NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO

O Governo Federal anunciou, em 13 de outubro, uma série de mudanças para ampliar o acesso ao financiamento habitacional.

O crédito imobiliário deve receber injeção de R$ 20 milhões, viabilizando o financiamento de 80 mil imóveis até o fim de 2026.

Além de elevar o teto de empreendimentos financiáveis, o governo aumentou a cota máxima de financiamento para 80% do valor do imóvel.