Corrida por dólar mais barato após guerra na Ucrânia zera estoque de casas de câmbio em Fortaleza

Um dia após a invasão russa à Ucrânia, algumas casas de câmbio registram escassez do dólar comercial ou dificuldades para ofertá-lo, nesta sexta-feira (25), em Fortaleza. A demanda, contudo, já havia disparado, no início da semana, em razão da desvalorização da moeda.

Os relatos são de consumidores que não encontram o papel à venda. Conforme pesquisa do Diário do Nordeste, pelo menos, duas corretoras procuradas estão sem o dinheiro norte-americano, na Capital.

O gerente de operações da TourStar, Felipe Andrade, informou que já não havia a moeda por volta das 12 horas de ontem, após três horas da abertura da casa de câmbio. O conflito no leste europeu estourou ainda na madrugada.

“Na terça-feira, a procura aumentou e continuou em alta. Com a guerra, as pessoas correram para comprar e esgotou”, relata. Na quarta-feira (23), o dólar atingiu o menor patamar desde junho do ano passado, cotado a R$ 5.

O risco de reversão do cenário de desvalorização diante dos conflitos no leste europeu gerou uma corrida pela moeda ainda com preços mais baixos. Na TourStar, a venda do dólar será normalizada somente após o Carnaval. Na La Moneta, houve dificuldade de aquisição para a revenda, mas não faltou.

Segundo a sócia Ingrid Collyer, a situação está sendo equilibrada. “Ficou mais difícil na quarta-feira, pois veio um lote menor. Quando a moeda cai, os bancos não conseguem abastecer, mas é um movimento normal”, afirma.

O diretor comercial da Ouro Minas, Caio Ito, reitera que a queda acentuada do dólar pressionou a demandada. Ontem, informou, a busca cresceu 15% após os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia.

Em nota, a Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) informa que "identificou um gargalo na distribuição de papel-moeda nos últimos dias, no Ceará, mas hoje a situação foi normalizada por abastecimento".

Após quedas, a moeda norte-americana fechou esta quinta-feira (24) em alta de 2,02%, vendido a R$ 5,105.



Onde não tem dólar hoje (25 de fevereiro) em Fortaleza*

TourStar

Dólar: não tem

Euro: R$ 6,05

Onde: Av. da Abolição, 2324 - Meireles / Telefone: (85) 98830-9875

DM Casa de Câmbio

Dólar: não tem

Euro: R$ 6

Onde: Av. Monsenhor Tabosa, 1001 (Loja 08) - Meireles / Telefone: (85) 98762-2159

*Situação pode mudar ao longo do dia.

Onde achar dólar hoje (25 de fevereiro) em Fortaleza

Sadoc

Dólar: R$ 5,38

Euro: R$ 5,96

Onde: Av. Monsenhor Tabosa, 1071 - Meireles / Telefone: (85) 3219-7993

Ouro de Minas*

Dólar: R$ 5,38

Euro: R$ 6,10

Onde: R. Osvaldo Cruz, nº 1 (Loja 7) - Meireles / Telefone: (85) 3771-5200 / (85) 9-8892-8892

* Valores praticados ontem e podem ser atualizados ao longo do dia.

La Moneta

Dólar: R$ 5,39

Euro: R$ 6

Onde: Av. Santos Dumont, 2828 - sala 1 / Telefone: (85) 98830-9875

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE