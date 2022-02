Preço do barril de petróleo dispara com guerra na Ucrânia; entenda como isso afeta sua vida

A prometida e temida invasão russa à Ucrânia ocorreu, na madrugada desta quinta-feira (24), com uma enxurrada de mísseis contra o país do leste europeu. Para além da tragédia humanitária, as consequências desse conflito respigam imediatamente sobre a economia.

Pela primeira vez em sete anos, o preço do barril do petróleo do tipo Brent — referência global — voltou ao patamar de US$ 100 nesta quinta. Como isso afetará a vida das pessoas no Brasil e no Ceará? Diretamente no bolso.

O economista, professor da Universidade de Fortaleza (Unifor) e membro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon), Ricardo Eleutério, explica que haverá uma pressão inflacionária, a ser sentida com mais velocidade no custo da gasolina e do diesel.

“A formação do preço do combustível tem dois componentes: o preço do barril no mercado internacional e o do dólar”, observa. Eleutério pondera que o impacto não será maior devido ao recente derretimento da moeda norte-americana.

A depender de como esse conflito seguirá nos próximos dias, observa, a tensão pode mudar o comportamento do mercado doméstico e reverter o cenário, fazendo com que o dólar volte a subir e a bolsa caia.

Outro ponto, acrescenta, é que o petróleo do tipo Brent também pressiona o preço das commodities. Isso significa que também ficarão mais caros os produtos feitos com trigo, por exemplo, como pães e biscoitos.

“Se a inflação aumenta, o Banco Central tem de intensifica as taxas de juros. E esse é um remédio amargo. Atinge o consumo, o crédito fica mais caro, inibe o mercado imobiliário e o emprego”, enumera. “Se a economia do Brasil não já está bem, esse conflito realimenta dos problemas mais ainda”, conclui.

Por volta das 7h45 (horário de Brasília) de hoje, o barril do petróleo Brent subiu 8,5%, passando para US$ 105,08.

