Gasolina a R$ 6,05 em Fortaleza? Veja onde encontrar

Pelo menos dois postos em Fortaleza voltaram a reduzir o preço do litro da gasolina para abaixo da casa dos R$ 6,10. Os estabelecimentos estão comercializando o combustível por R$ 6,05, o valor mais baixo registrado dos últimos dias.

No início da semana, esses postos chamaram a atenção dos consumidores pelas cotações consideravelmente abaixo da média fortalezense e chegaram a formar filas de motoristas interessados. Logo depois, no entanto, aumentaram os preços para o patamar de R$ 6,15 e, agora, voltaram a reduzir os valores.

Legenda: Gasolina a R$ 6,05 em posto na Avenida João Pessoa. Registro feito na noite de quinta (24) Foto: Você Repórter/Diário do Nordeste

Onde estão os postos com gasolina a R$ 6,05?

Petrol's: Avenida João Pessoa, nº 5834, Bairro Damas

Posto Castelo: Avenida Radialista José Ramos, nº 2004, José Walter.

Na média, o litro em Fortaleza está em R$ 6,51, conforme apurado no levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Expectativa de aumentos

As tensões no mercado provocadas pela invasão da Rússia à Ucrânia devem gerar novos aumentos nos preços dos combustíveis. O barril do petróleo ultrapassou a marca de US$ 100 pela primeira vez em sete anos, o que deve pressionar a Petrobras a efetuar repasses nas próximas semanas, seguindo sua política de paridade de preços com o mercado internacional.