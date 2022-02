Durou pouco: Posto com gasolina a R$ 6,06 em Fortaleza já subiu preço

Durou pouco o preço de R$ 6,06 para o litro da gasolina em Fortaleza. Ontem (21) mesmo, o posto da Avenida João Pessoa que estava com essa cotação já elevou o valor para R$ 6,15.

Na manhã da segunda-feira, formou-se uma longa fila de carros para abastecer no estabelecimento, cujo preço da gasolina se destacava em relação à média do mercado de Fortaleza. Alguns dias antes, o posto chegou a vender o litro por R$ 6,01, conforme registros de leitores do Diário do Nordeste.

Legenda: Cotação subiu na noite de ontem Foto: Divulgação

Com o aumento para R$ 6,15, o litro aproxima-se da realidade dos preços da Capital, conforme os dados mais recentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo). A mínima verificada pelos pesquisadores da Agência foi de R$ 6,17, na semana encerrada em 19 de fevereiro. O levantamento não captou valores ainda mais baixos, pois não contempla todos os postos de Fortaleza.

Na média, o litro da gasolina comum está saindo por R$ 6,51, conforme a sondagem; o valor mais alto é de R$ 6,89.

PREÇOS DA GASOLINA POR CIDADE

Caucaia: R$ 6,45

Crato: R$ 6,59

Fortaleza: R$ 6,51

Iguatu: R$ 6,98

Itapipoca: R$ 7,22

Juazeiro do Norte: R$ 6,61

Limoeiro do Norte: R$ 7,14

Maracanaú: R$ 6,38

Quixadá: R$ 6,57

CONFIRA VALORES DE OUTROS COMBUSTÍVEIS

Gasolina aditivada: R$ 6,72

GNV: R$ 4,88

Diesel: R$ 5,92

Etanol: R$ 5,55