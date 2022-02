Posto vende gasolina a R$ 6,06 em Fortaleza e gera fila de carros

Um posto de combustíveis está vendendo gasolina por R$ 6,06 em Fortaleza, o menor valor registrado dos últimos meses. O estabelecimento, localizado na Avenida João Pessoa (nº 5834), no bairro Damas, chegou a praticar o preço de R$ 6,01 por litro na semana passada.

Diante do preço convidativo, motoristas formaram fila, na manhã desta segunda-feira (21), para abastecer no local.

No Bairro José Walter, outro posto também está com o litro da gasolina comum por R$ 6,06, na Avenida Radialista José Ramos (nº 2004).

Qual a média da gasolina em Fortaleza?

O valor se distancia consideravelmente da média da Capital que, segundo a mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), é de R$ 6,51.

Legenda: Gasolina por R$ 6,06 na Avenida João Pessoa Foto: Fabiane de Paula

Realizada entre os dias 13 e 19 de fevereiro com 100 estabelecimentos, a sondagem apontou como preço mínimo em Fortaleza a cotação de R$ 6,17, portanto, não captou o valor desse posto.

Na média do Estado, o preço do litro caiu três centavos em uma semana e compensou a alta na semana anterior. O valor médio do litro no Ceará está em R$ 6,54. Na mínima, a gasolina é vendida por R$ 6,09 e, na máxima, por R$ 7,23.

VEJA OS PREÇOS POR CIDADE

Caucaia: R$ 6,45

Crato: R$ 6,59

Fortaleza: R$ 6,51

Iguatu: R$ 6,98

Itapipoca: R$ 7,22

Juazeiro do Norte: R$ 6,61

Limoeiro do Norte: R$ 7,14

Maracanaú: R$ 6,38

Quixadá: R$ 6,57

CONFIRA VALORES DE OUTROS COMBUSTÍVEIS

Gasolina aditivada: R$ 6,72

GNV: R$ 4,88

Diesel: R$ 5,92

Etanol: R$ 5,55

Encontrou gasolina muito barata ou muito cara? Participe enviando um registro com foto, local do posto e data para negocios@svm.com.br.