Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Dupla-Sena 2879 de hoje, quarta-feira, 29/10; prêmio é de R$ 150 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2879 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 150 mil.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quem acertar os números do concurso 2879 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 150 mil. O sorteio acontecerá hoje, quarta-feira, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2879

Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 20h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!

Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2879?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6R$ 3,0015.890.70060.1921.12060
7R$ 17,502.270.10017.59750237
8R$ 70,00567.5256.75626325
9R$ 210,00189.1753.07615318
10R$ 525,0075.6701.5769713
11R$ 1.155,0034.3958816411
12R$ 2.310,0017.197528459
13R$ 4.290,009.260333337
14R$ 7.507,505.291220256
15R$ 12.512,503.174151195

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 298 de hoje 29/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 31 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2879 de hoje, quarta-feira, 29/10; prêmio é de R$ 150 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2879 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 150 mil.

A. Seraphim
Há 31 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 765 - Sorteio de quarta-feira, 29/10; Prêmio de R$ 3,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 765 em 29/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 31 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6013, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 32 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6865, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 29,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2842 – Sorteio de quarta-feira, 29/10; Prêmio de R$ 6,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2842 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 32 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3525, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (29/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (29/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem do cantor Toinho Horta toocando guitarra e sorrindo.
Papo Carreira

Vila das Artes abre 60 vagas para workshop com Toninho Horta

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 5 de novembro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagens do prato vendido pelo restaurante Coco Bambu como Camarão Internacional.
Negócios

Justiça nega ao Coco Bambu direito à exclusividade do 'camarão internacional'

TJSP julgou solicitação que alegava cópia do prato "camarão internacional" por estabelecimento de Santa Catarina.

Redação
29 de Outubro de 2025
placa de energia solar no telhado de uma casa
Victor Ximenes

MP 1304: Nova taxa ameaça quem produz energia solar

Relator incluiu no texto cobrança adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados

Victor Ximenes
29 de Outubro de 2025
SAIC Motor
Victor Ximenes

Quem é a gigante chinesa que o Ceará quer atrair para o polo automotivo

SAIC Motor é a maior montadora de carros da China e vem em tratativas com o Ceará desde 2024

Victor Ximenes
29 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.
Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Fortaleza recebe encontro de Conselhos de Consumidores de Energia

Todos os 26 estados e mais o Distrito Federal estarão presentes. Evento começará amanhã, 30, no Hotel Oásis

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Imagem ilustra matéria sobre cursos da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma conferência do Região Nordeste, com uma palestrante falando para uma audiência atentos, em ambiente corporativo bem iluminado.
Negócios

SET NE faz evento para debater tecnologia e negócios em mídia e entretenimento

Programação ocorre em Fortaleza nesta quinta-feira (30).

Redação
29 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Aeroportos de Fortaleza e Recife, com R$ 1,5 bi, serão polos de negócios

Alemã Fraport e espanhola Aena, concessionárias, seguem tendência mundial dos Aetrópolis

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

ExpoCariri: Embrapa promete um show de tecnologias para o agro

Promovida pela Faec, maior exposição da agropecuária do Sul do Ceará começará amanhã, 30, em Barbalha

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Motorista de carro por aplicativo sentado ao volante com produtos aparecendo em primeiro plano.
Negócios

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.

Paloma Vargas
29 de Outubro de 2025
Mão de pessoa preta apontando para gráficos financeiros em um laptop.
Negócios

Como começar a investir: um guia seguro com pouco dinheiro

Confira o que é necessário para iniciar esse hábito.

Milenna Murta*
29 de Outubro de 2025
líder e liderado conversando sobre feedbak e problemas no trabalho.
Delania Santos

O dilema do veterano diante da nova liderança

Delania Santos
29 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Cultivo do tomate na Ibiapaba atrai grandes produtores nacionais

Toda a cadeia produtiva do tomate movimenta no Brasil R$ 83 bilhões por ano

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Cartelas do Lotofácil sendo preenchidas.
Negócios

Sete apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3524 e levam mais de R$ 588 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios

Redação
28 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2313 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 40,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2313 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6864, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 21,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6864, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 21,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2933 desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2933 desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3524, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3524, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Foto que contém o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia no Brasil.
Victor Ximenes

Empresa sueca de energia assina memorando e pode ter fábrica no Ceará

Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025