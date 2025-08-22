Confira as loterias acumuladas desta sexta-feira (22/08) e saiba os valores dos prêmios

Na noite desta sexta-feira (22), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 11 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 11 milhões; próximo sorteio no sábado (23);

Dupla-Sena: R$ 4,7 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (25).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6807

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

68 apostas ganhadoras, R$ 7.529,91

3 acertos

5.063 apostas ganhadoras, R$ 96,31

2 acertos

118.388 apostas ganhadoras, R$ 4,11

Dupla-Sena 2850

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 8.528,71

4 acertos

717 apostas ganhadoras R$ 122,34

3 acertos

13.471 apostas ganhadoras R$ 3,25

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

15 apostas ganhadoras R$ 4.605,50

4 acertos

648 apostas ganhadoras R$ 135,37

3 acertos

13.585 apostas ganhadoras R$ 3,22

Veja também Negócios Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (22/08) Negócios Como o BR do Mar pode ampliar o protagonismo do Ceará na logística portuária nacional Negócios Consulta ao 4º lote de restituição do IRPF 2025 começa nesta sexta-feira (22); saiba como fazer

Como apostar na Quina e Dupla-Sena:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.