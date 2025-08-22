Confira as loterias acumuladas desta sexta-feira (22/08) e saiba os valores dos prêmios
Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 11 milhões
Na noite desta sexta-feira (22), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 11 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Quina: R$ 11 milhões; próximo sorteio no sábado (23);
- Dupla-Sena: R$ 4,7 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (25).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6807
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
68 apostas ganhadoras, R$ 7.529,91
3 acertos
5.063 apostas ganhadoras, R$ 96,31
2 acertos
118.388 apostas ganhadoras, R$ 4,11
Dupla-Sena 2850
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
9 apostas ganhadoras R$ 8.528,71
4 acertos
717 apostas ganhadoras R$ 122,34
3 acertos
13.471 apostas ganhadoras R$ 3,25
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
15 apostas ganhadoras R$ 4.605,50
4 acertos
648 apostas ganhadoras R$ 135,37
3 acertos
13.585 apostas ganhadoras R$ 3,22
Veja também
Como apostar na Quina e Dupla-Sena:
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.