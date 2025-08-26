Diário do Nordeste
Concurso 2906 da Mega-Sena sorteia R$ 35 milhões nesta quarta (26)

O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:56)
Negócios
Homem segurando caneta para apostar
Legenda: Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 35 milhões, no concurso 2906, na noite desta terça-feira (26). A transmissão será realizada desde o Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O resultado é divulgado após as 20h.

O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • 1 em 2.332 para a Quadra

