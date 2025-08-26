Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (26/8)

A Caixa Econômica Federal realiza cinco sorteios nesta terça-feira (26) para os jogadores que desejam tentar a sorte na loteria.

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Lotofácil:

Quina;

Timemania;

Mega-Sena;

Dia de Sorte.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior valor é o que pode ser pago pela Mega-Sena, que sorteia R$ 35 milhões.

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta terça (26/8)

Mega-Sena 2286: Prêmio de R$ 35 milhões

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar um prêmio estimado em R$ 35 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.

Como jogar: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Timemania 6804: Prêmio de R$ 18,2 milhões

A Timemania é outra loteria acumulada. Ela sorteia R$ 18,2 milhões, e vence quem acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Quina 6804: Prêmio de R$ 14 milhões

Também sem vencedores há alguns concursos, a Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 14 milhões nesta noite. Leva o valor o jogador que acertar as cinco dezenas sorteadas. Há também prêmios menores para quem indicar corretamente 2, 3 ou 4 números.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotofácil 3473: Prêmio de R$ 1,8 milhão

A Lotofácil pode pagar o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão a quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Dia de Sorte 1104: Prêmio de R$ 580 mil

O Dia de Sorte sorteia um prêmio acumulado de R$ 580 mil. Para ganhar o valor principal, é preciso acertar as sete dezenas, além de um Mês de Sorte.

Como jogar: o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.