Como sacar o auxílio emergencial em espécie antes do calendário da Caixa

As datas de saques da primeira parcela do auxílio emergencial foram antecipadas em até 18 dias pela Caixa Econômica Federal, nesta quinta-feira (15). No entanto, os beneficiários podem ter acesso ao dinheiro em espécie, sem precisar esperar pela data estipulada e nem ir às agências da Caixa.

Para isso, o trabalhador com conta em bancos digitais (fintechs) pode gerar boletos para transferir e sacar o auxílio antes do cronograma.

Passo a passo

Vale ressaltar que é necessário baixar o aplicativo da empresa escolhida e realizar um cadastro simples, caso ainda não tenha. Alguns exemplos são: Neon, Nubank, PagSeguros, PicPay, entre outros. Fique atento às possíveis taxas de transação de cada uma.

Operação Via boleto (dinheiro é transferido em até três dias úteis):

Baixe o aplicativo do seu banco digital;

Faça o cadastro inicial, conforme solicitado pela empresa;

Na tela inicial procure por opções como "Adicionar dinheiro";

Escolha o meio de pagamento "Boleto bancário";

Informe o valor que pretende transferir e selecione "concluir";

Anote o código de barras do boleto;

Cole o código na aba "Boleto bancário" no aplicativo Caixa Tem e pague.

Com isso, o valor vai ser transferido para a conta do banco digital em até três dias, e de lá o usuário poderá movimentar para a sua conta de destino final via Pix.

A operação tem respaldo na legislação, pois o Banco Central autoriza fintechs a usarem boletos para depósito em contas digitais.

Operações digitais no Caixa Tem

Além disso, com o valor na conta digital do Caixa Tem é possível pagar boletos, comprar itens pela internet ou utilizar o cartão virtual nas maquininhas por meio do QR Code.

Com essas medidas, a Caixa tem o objetivo de diminuir a quantidade de pessoas nas filas para realizar o saque em espécie nas datas estipuladas.

Pix no Caixa Tem

Outro detalhe importante é que as transferências via Pix no aplicativo Caixa Tem só poderão ser utilizadas quando o saque estiver liberado pela Caixa. Até lá, os beneficiários poderão movimentar o valor apenas na conta digital.

No entanto, caso o trabalhador tenha outros valores na conta digital, que não sejam decorrentes do auxílio emergencial, será possível realizar operações de transferência via Pix.

Regra muda para integrantes do Bolsa Família

Beneficiários do Bolsa Família elegíveis ao auxílio terão o saque liberado no mesmo dia do crédito, com o mesmo cartão que já utilizam para receber o benefício mensal.

Os recursos não sacados na conta do Bolsa Família ou nas poupanças sociais digitais e não movimentados no prazo de 120 dias retornarão para os cofres da União.

Caixa Tem bloqueado

O beneficiário que está com o Caixa Tem bloqueado precisa ir até uma agência para regularizar a situação. As unidades da Caixa abrem das 8h às 13h e é necessário estar com documento com foto para desbloquear o aplicativo.

NOVO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO AUXÍLIO PARA DEMAIS PÚBLICOS

O governo e a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciaram, nesta quinta-feira (15), uma antecipação nas datas de saques da primeira parcela do auxílio emergencial. Com a mudança, a autorização para saques ou transferências desses valores pelos beneficiários será antecipada em até 18 dias, a depender da data de nascimento.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO PARA PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA

O calendário de pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família segue as datas regulares do benefício, a partir do número final do NIS.

COMO SABER SE TEREI DIREITO?

Os trabalhadores poderão consultar se receberão a nova rodada do Auxílio Emergencial através do site da Dataprev. O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

VALORES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021?

O governo vai considerar a composição familiar na hora de conceder o novo auxílio emergencial. Confira abaixo as novas faixas de pagamento:

Auxílio emergencial de R$ 375: valor pago às mulheres chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 250: esse é o valor médio e será destinado às famílias com duas ou mais pessoas, exceto daquelas com mães chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 175: destinado às famílias compostas por apenas uma pessoa.

QUAIS OS CRITÉRIOS DE RENDA FAMILIAR?

Assim como no ano passado, os critérios de renda familiar por pessoa ficam entre meio salário mínimo (R$ 550) até três salários mínimos (R$ 3,3 mil) no total, somando as rendas de todos os membros da família.

QUEM TEM DIREITO A RECEBER?

Microempreendedores individuais (MEI);

Contribuinte individual da Previdência Social

​Trabalhador informal.

Trabalhadores informais que receberam o benefício em 2020 deverão ter acesso novamente às parcelas, mas, desta vez, só uma pessoa por família está apta.

NÃO PODEM RECEBER O AUXÍLIO:

Empregado formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Bolsistas, estagiários, residentes médicos ou residentes multiprofissionais;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado ou tenha CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020.

QUANTAS PARCELAS SERÃO PAGAS?

Os valores serão pagos em quatro parcelas, entre abril e julho.